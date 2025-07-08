Водопровід жителі громади прокладали за свої гроші

Голову Білецької громади, що біля Тернополя, засудили до шести років ув’язнення через виділення грошей з бюджету на будівництво водопроводу, який вже раніше збудували жителі за власні гроші. Вирок також отримав і директор фірми-підрядника, яка фіктивно будувала водопровід. У коментарі ZAXID.NET голова громади Дмитро Малик зазначив, що не згідний з рішенням суду і подаватиме апеляційну скаргу.

Тернопільський міськрайонний суд 8 липня виніс вирок голові Білецької територіальної громади Дмитру Малику та директору підприємства, яке виконувало будівельні роботи з облаштування водопроводу. Попередньо слідство встановило, що у березні-травні 2019 року мешканці села власним коштом збудували водогін для водопостачання двох вулиць. Про це повідомили в прокуратурі Тернопільщини у вівторок, 8 липня.

Йдеться про водогін для вулиць в селі Плотича Білецької громади. За даними розслідування, голова громади знав, що водопровід уже збудовано, однак у грудні 2019 року уклав з підрядником договір про його будівництво. «Після цього чиновник підписав акти виконаних робіт підрядника із підробленими підписами інженера технічного нагляду. Документи містили у собі неправдиві дані. На підставі підроблених документів фірмі-підряднику виплачено понад 305 тис. грн з бюджету громади», – повідомила прокуратура Тернопільщини.

Після того, як про це дізналися мешканці села Плотича, вони звернулись до правоохоронців із заявою. Поліція оголосила підозру голові громади та керівнику фірми за розтрату чужого майна в особливо великому розмірі, службовому підробленні та в пособництві.

Водогін будували для двох вулиць села Плотича

Тернопільський міськрайонний суд визнав винним голову громади та директора підрядного підприємства. Їм призначили покарання: Дмитру Малику – шість років ув’язнення з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування на термін три роки, а директору – п’ять років ув’язнення з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням адміністративно-господарських обов'язків на термін три роки. Вирок ще не набрав законної сили.

В коментарі ZAXID.NET Дмитро Малик підтвердив інформацію щодо вироку суду і зазначив, що він не погоджується з обвинуваченням. «Я подаватиму апеляційну скаргу, оскільки не вбачаю себе винним. На будівництво цього водогону виділили гроші і він був збудований», – розповів Дмитро Малик.