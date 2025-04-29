Тендер виграла релокована фірма із Запоріжжя

У Заліщиках на Тернопільщині релокована фірма із Запоріжжя за понад 46 млн грн капітально відремонтує очисні споруди. Гроші на ремонт місто отримало завдяки гранту від програми ЄС Interreg NEXT Польща – Україна 2021-2027 роки. Проєкт в Заліщиках стартував з вересня 2024 року і триватиме до 31 серпня 2026 року. Договір на ремонт очисних споруд міська влада вже підписала з підприємством «Спецвогнезахист», який має все відремонтувати до кінця 2026 року.

Місто Заліщики подало заявку на участь в грантовій програмі Європейського Союзу транскордонного співробітництва ЄС Interreg NEXT Польща – Україна 2021-2027 роки спільно з польским місто Ярослав Підкарпатського воєводства. За умовами цієї програми на два міста ЄС виділить 2 млн 466 тис. євро на модернізацію та оновлення очисних споруд та каналізаційної мережі. Ще майже 300 тис. євро міста зобов’язуються дофінансувати з власних бюджетів.

Міський голова Заліщиків Іван Дрозд розповів ZAXID.NET, що очисні споруди в місті дуже старі і за їх ремонт бралися ще до повномасштабного вторгнення, однак процес зупинився.

«Очисні в Заліщиках будувалися в 1968-1970 роках. Вони обслуговують 9 тис. мешканців, практично усе місто. Ми давно взялися за їх капітальний ремонт, однак грошей не вистачало, а завдяки грантовій програмі нам вже вдалося провести тендер на ремонт. Перед початком ми проводили громадські обговорення щодо цього питання. Робили презентації і велику конференцію, на яку приїздила польська сторона, ми їм показували в якому стані зараз очисні Заліщиків», – розповів Іван Дрозд.

За словами посадовця, за умовами гранту для Заліщиків виділяється 1,180 млн євро. Міська влада з власного бюджету має дофінансувати 11% від загальної суми. Це приблизно 6 млн грн.

«Ми заклали ці гроші в бюджет, однак також сподіваємося, що Тернопільська ОДА виділить нам 1,5 млн грн з спеціального екологічного фонду, який передбачений на такі цілі», – зазначив Іван Дрозд.

Тендер на реконструкцію очисних споруд в Заліщиках оголосили 3 лютого 2025 року. Початкова вартість ремонту становила 48 млн грн. З ціновою пропозицією в 46, 1 млн грн на торги подала лише одна фірма – це релоковане товариство із Запоріжжя «Спецвогнезахист». З цим товариством і підписали 28 квітня договір про початок робіт.

За даними Youcontrol фірма була зареєстрована майже 23 роки в Запоріжжі. В листопаді 2024 року підприємство перереєстрували в Заліщиках. Керівник фірми Євген Решетинський розповів ZAXID.NET, що підприємство повністю переїхало із Запоріжжя на Тернопільщину. На такий крок пішли через відсутність роботи та замовлень і постійні обстріли.

«Разом з підприємством із Запоріжжя приїхали майже всі наші працівники, їх 22. Поки що без родин, бо там залишилося в них майно, і за ним треба стежити, дехто буде продавати і переїде сюди назавжди. Ми також привезли дві фури нашого обладнання, спеціальні опалубки, для того, щоб почати роботи. У нас є всі відповідні ліцензії для цього. Раніше ми працювали з великими заводами в Запоріжжі, такими як “Запоріжжясталь”, але з 2022 року великих замовлень практично не має», – розповів Євген Решетинський.

Завершити капітальну реконструкцію на очисних спорудах в Заліщиках планують до кінця 2026 року. В міській раді сподіваються, що нові очисні суттєво покращать ситуацію з водовідведенням в місті та збережуть екологію річки Дністер, куди води мають потрапляти вже після очищення.