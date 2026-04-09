Підозрюваному загрожує від 5 до 12 років ув'язнення

Голова Білецької громади отримав підозру за пошкодження регіонального парку «Загребелля», що розташований поруч з Тернопільським ставом. Він наказав комунальникам вирубати дерева на ділянці, що призвело до шкоди довкіллю на суму понад 8 млн грн. У прокуратурі не називають ім’я та прізвище підозрюваного. У правоохоронних органах ZAXID.NET підтвердили, що йдеться про Білецького селищного голову Дмитра Малика, який раніше вже був судимий.

За даними слідства, голова громади знав, що ділянка – заповідна територія, тож будь-які роботи там заборонені, йдеться у повідомленні поліції. Однак посадовець все одно наказав комунальникам розчистити територію.

Робітники не знали, що порушують закон, і виконали вказівку підозрюваного. Для роботи він надав транспортний засіб та необхідний господарський інвентар. Як наслідок, на території парку зрубали 248 дерев різних порід, серед яких верби, клени, акації та алича. Більшість зрубаних дерев були життєздатними, повідомили в прокуратурі Тернопільщини у четвер, 9 квітня.

Екологічна експертиза встановила, що довкіллю завдали збитків на 8,2 млн грн.

Дмитру Малику оголосили про підозру за ч. 2 ст. 252 КК України (умисне пошкодження об’єкта природно-заповідного фонду, що спричинило тяжкі наслідки). Санкція статті передбачає позбавлення волі від 5 до 12 років.

Додамо, що Дмитро Малик вже не вперше потрапляє в поле зору правоохоронців. У липні 2025 року Тернопільський міськрайонний суд призначив йому 6 років позбавлення волі через фіктивне виділення грошей з бюджету громади на будівництво водопроводу, який вже раніше збудували жителі власним коштом. Вирок також отримав і директор фірми-підрядника, яка фіктивно будувала водопровід. Дмитро Малик подав апеляційну скаргу, наразі тривають суди.