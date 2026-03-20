Назар Далецький біля могили на цвинтарі в селі Великий Дорошів, де під його іменем поховали іншого бійця

Військовий з Львівщини Назар Далецький, який повернувся з російського полону 5 лютого, повернувся в рідне село Великий Дорошів, де відвідав могилу, в якій під його іменем поховали іншого бійця. Через помилку з ДНК-тестом кілька років Назар Далецький вважався загиблим й лише пів року тому родина дізналась, що він у полоні. Репортаж із повернення військового додому опублікував The New York Times.

Назар Далецький повернувся додому в неділю, 15 березня. Того дня він прогулявся місцевим цвинтарем, де відвідав на власну могилу. Зараз вона ексгумована, а останки іншого бійця, якого поховали під іменем Назара Далецького, передали на експертизу.

«Не кожен має можливість побачити власний похорон і дізнатися, хто найбільше плакав за тобою», – сказав військовий.

Назар Далецький із родиною після повернення в рідне село / фото Оксани Парфенюк для The New York Times

У день, коли Назара Далецького обміняли, першим про це дізнався староста села, який вирішив зняти реакцію 72-річної матері бійця Наталії Далецької на відео. Після обміну родина чекала його додому більше місяця, оскільки боєць 24-ї ОМБр був у військовому госпіталі. Журналісти пишуть, що у половні його регулярно били, він втратив 15 кілограмів. У шпиталі йому дали позивний «Воскрес». Для того, щоб Назар Далецький тепер міг відновити документи, суд ще має визнати його живим.

Назар Далецький зник безвісти у травні 2022 року на Донеччині. Тоді його мати здала ДНК-тест, який згодом збігся із ДНК тіла, яке виявили у вересні 2022 року на трасі після деокупації Харківщини. Тож за висновками Харківського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС, 13 квітня 2023 року Назара Далецького визнали мертвим. Його похорон відбувся в травні в рідному селі.

Вже влітку 2025 року військові, які поверталися з полону, повідомили, що бачили його живим. У жовтні прокуратура відкрила за цим фактом кримінальне провадження, а експертний центр пояснив, яким чином могла статися помилка у ДНК-тесті.