Велика сімка підтримала право Ізраїлю на самооборону

Лідери Великої сімки (США, Канади, Великобританії, Франції, Німеччини, Італії та Японії) підтримали Ізраїль та заявили, що країна має право оборонятися від Ірану. Там також назвали Іран «головним джерелом регіональної нестабільності та терору». Про це йдеться у спільній заяві, яку лідери G7 зробили у вівторок, 17 червня, під час саміту у канадському місту Кананаскісі, передає Deutsche Welle.

«Ми, лідери G7, підтверджуємо нашу відданість миру і стабільності на Близькому Сході. У цьому контексті ми підтверджуємо, що Ізраїль має право на самозахист. Ми підтверджуємо нашу підтримку безпеки Ізраїлю. Іран є головним джерелом регіональної нестабільності й терору», – йдеться у спільній заяві лідерів G7.

Там також заявили, що Іран ніколи не повинен мати ядерної зброї. Проте лідери G7 наголосили на необхідності захистити мирних жителів Ізраїлю та Ірану. Там також закликали до деескалації конфлікту на Близькому Сході, йдеться, зокрема, про встановлення перемир’я у Секторі Гази. Крім того, Велика сімка заявила про готовність координувати свої дії з партнерами, щоб зберегти стабільність на світових енергетичних ринках.

Зауважимо, що лідери G7 зібралися на саміт на тлі загострення збройного конфлікту між Ізраїлем та Іраном.

Нагадаємо, в ніч на 13 червня Ізраїль почав воєнну операцію проти Ірану. Ізраїльські військові завдали ударів по підприємствах зі збагачення урану в Натанзі та Фордо, ракетних базах у Керманшасі та Хорремабаді, а також по Тегерану, Ісфахану, Тебрізу та низці великих іранських міст.

У межах воєнної операції Ізраїль ліквідував кілька десятків високопоставлених командирів Ірану, а також науковців причетних до виробництва ядерної зброї. 17 червня стало відомо, що Ізраїль ліквідував головнокомандувача військовими силами Ірану Алі Шадмані, який обійняв посаду після ліквідації його попередника, генерал-майора Хатема-Гулама Алі Рашида.

Додамо, що у відповідь на ізраїльські атаки Іран обстрілює житлові забудови Ізраїлю. Зокрема, увечері 14 червня та вночі 15 червня Іран атакував місто Бат-Ям. Внаслідок обстрілу в ізраїльському місті загинула родина українців з Одеси: бабуся, мати, донька та двоє молодих племінників.