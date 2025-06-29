Аятолла заявив, що у списку Трампа немає нічого крім вбивств, пограбувань і замахів

Великий аятола Нурі Хамедані заявив, що будь-яка людина чи уряд, які загрожуватимуть лідеру Ісламської революції аятолі Сейєду Алі Хаменеї, будуть вважатися ворогом Бога. Про це у неділю, 29 червня, повідомило агенство Mehr.

Аятолла у своєму посланні в неділю заявив, що у списку президента Сполучених Штатів Дональда Трампа немає нічого, крім вбивств, пограбувань і замахів. Хамедані наголосив, що будь-який напад на лідерів ісламської нації варто розглядати як напад на стовп ісламу, а також на життя всіх мусульман.

«Ми заявляємо, що будь-який напад на шиїтську марджу і лідера ісламської умми вважається нападом на стовп ісламу, а також на життя всіх мусульман, і викличе жорстку і нищівну відповідь з боку правовірної нації ісламського Ірану і всіх країн світу, що прагнуть свободи», – заявив аятола.

Нагадаємо, 24 червня, президент США Дональд Трамп заявив, що Ізраїль та Іран звернулися до нього з проханням закінчити війну між ними, яку він назвав 12-денною. Та іранські державні медіа оголосили, що перемир’я було «нав’язане ворогу» після військової відповіді країни на «агресію США».

Іранський верховний лідер аятоли Алі Хаменеї заявив про перемогу над Ізраїлем. Після цієї заяви Трамп розкритикував Хаменеї, заявивши, що він врятував його від «дуже поганої і ганебної смерті».