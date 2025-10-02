Водіям загрожує до 7 років ув’язнення

Прикордонники Карпатського загону викрили канал незаконного переправлення чоловіків у конструктивних порожнинах рейсових автобусів. Водіям загрожує до 7 років ув’язнення.

Як повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби 2 жовтня, жителі Прикарпаття, працюючи водіями автобусів, за винагороду від 8 до 10 тис. доларів перевозили ухилянтів в обладнаних сховках.

«Зловмисники ховали людей у конструктивних порожнинах рейсових автобусів, аби обійти прикордонний контроль. У результаті обшуків вилучено два автобуси, мобільні телефони та чорнові записи», – зазначили в ДПСУ.

Водіїв арештували. За незаконне переправлення чоловіків через державний кордон України (ч. 2 ст. 332 ККУ) їм загрожує від п'яти до семи років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.