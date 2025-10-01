Вартість послуги становила 8 тис. євро

Правоохоронці затримали шістьох учасників злочинної групи, які переправляли чоловіків в Румунією територією Верховинського національного природного парку. Затриманим загрожує до 9 років ув’язнення.

Як повідомили в Івано-Франківській обласній прокуратурі 1 жовтня, схема діяла з червня 2025 року. Учасники розподілили ролі: одні шукали охочих перетнути кордон і проводили інструктаж, інші супроводжували чоловіків гірською місцевістю Верховинського району до румунського кордону. Вартість послуги становила 8 тис. євро.

«Правоохоронці задокументували 3 факти протиправної діяльності, за які підозрювані отримали загалом 24 тис. євро. Під час обшуків у підозрюваних вилучили 6 750 євро, 10 950 доларів, 190 тис. грн, 5 одиниць незареєстрованої зброї, 8 телефонів та 4 автомобілі», – зазначили правоохоронці.

Шістьом членам злочинної групи, серед яких двоє інспекторів Національного природного парку «Верховинський», оголосили підозри за ч. 3 ст. 332 КК України (незаконне переправлення чоловіків через кордон України). Їх взяли під варту з можливістю внесення застави. Затриманим загрожує до 9 років ув’язнення.