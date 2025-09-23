Підозрюваному загрожує до 9 років ув’язнення

В Івано-Франківську під час отримання 16 тис. доларів від ухилянта затримали керівника благодійного фонду «Об’єднанні перемогою». Підозрюваного арештували з заставою у 242 тис. грн.

Про затримання керівника БФ повідомили в Івано-Франківській обласній прокуратурі 23 вересня. За інформацією військової контррозвідки СБУ, задокументовано щонайменше 20 епізодів незаконного переправлення ним чоловіків до Румунії.

Правоохоронці не називають назву організації, однак, за матеріалами судового реєстру, йдеться про благодійний фонд «Об’єднані перемогою», який очолює Іван Козак.

Підозрюваний за 16 тис. доларів погодився організувати схему переправлення чоловіка до Румунії. Для цього проконсультував ухилянта, пояснивши, що з метою конспірації і для уникнення переслідування, необхідно залишити вдома мобільний телефон, взяти із собою паспорти, гроші на їжу, банківську картку та одяг, а ще записати на аркуші паперу номери телефонів близьких людей та перевізника, який мав доставити військовозобов’язаного до Тячева для подальшого переправлення за кордон через річку Тиса.

Керівника благодійної організації затримали 19 вересня на привокзальній площі Франківська під час отримання грошей від ухилянта.

В суді підозрюваний розповів, що є керівником БФ «Об’єднанні перемогою» та організовує відправлення автомобілів на фронт. Переправник попросив не арештовувати його, адже не має наміру втікати від правосуддя, та зменшити розмір застави, оскільки його щомісячний заробіток становить 20-30 тис. грн.

Івано-Франківський міський суд арештував підозрюваного на 60 діб з можливістю внести 242 тис. грн застави. За організацію незаконного переправлення чоловіків через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України) йому загрожує від 7 до 9 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.