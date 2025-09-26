У Дрогобицькому районі розслідують трагічну смерть 15-річної школярки. Дівчина вчинила самогубство після лікування, яке їй призначили в онлайн-клініці ментального здоров’я через Telegram. Про це стало відомо з ухвали суду, оприлюдненої 24 вересня у реєстрі.

Lviv.media першим повідомило, що мама підлітка звернулася до онлайн-клініки у месенджері. Спершу дівчинка пройшла там тести, після чого її скерували до психіатрині. Лікарка провела одну консультацію, поставила діагноз і виписала антидепресанти. Родина дотримувалася рекомендацій, однак стан школярки не покращувався. За кілька тижнів після цього дитина прийняла заспокійливі пігулки, наділа на голову поліетиленовий пакет і задихнулася. Її тіло знайшли вдома наприкінці грудня минулого року. У поліції Львівщини Lviv.media уточнили, що дівчині було 15 років.

Правоохоронці встановили, що лікарка, яка консультувала дівчинку, мешкає у Харкові. У розмові зі слідчими вона підтвердила: справді призначала лікування і діяла «згідно з протоколом». Однак після цієї розмови вона перестала виходити на контакт.

Щоб з’ясувати всі обставини трагедії, слідчі звернулися до суду з проханням отримати доступ до медичної документації клініки. Суд клопотання задовольнив – тепер поліція може вилучити оригінали медичних документів і провести необхідні експертизи.