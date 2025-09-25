У Рівному 16-річна дівчина загинула внаслідок падіння з вікна гуртожитку аграрного коледжу. За версією слідства, студентка вчинила самогубство. Про це повідомила 24 вересня пресслужба поліції області.

За інформацією правоохоронців, виклик про знайдене тіло дівчини біля одного з рівненських гуртожитків надійшов 24 вересня близько 19:15. На місці події слідчі зʼясували, що 16-річна рівнянка стрибнула з одного з поверхів будівлі. Від отриманих травм дівчина загинула.

Місцевий телеграм-канал «Рівне 1283» повідомляє, що подія сталася на території гуртожитку Рівненського державного аграрного коледжу. Попередньо відомо, що студентка стрибнула з восьмого поверху.

Поліція розпочала досудове розслідування за ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство із відміткою «самогубство»). Усі обставини трагедії наразі встановлюють.