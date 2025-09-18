У Луцьку з вікна пʼятого поверху гуртожитку випала 17-річна студентка. Дівчина вижила й нині перебуває в реанімації. Цю інформацію ZAXID.NET підтвердила речниця поліції Волині Ольга Бузулук.

Нещасний випадок стався ввечері у середу, 17 вересня, на вулиці Сергія Климчука. З пʼятого поверху гуртожитку Луцького вищого професійного училища випала дівчина. Її госпіталізували в реанімаційне відділення обласної лікарні.

Правоохоронці наразі встановлюють, за яких обставин травмувалася студентка. За попередньою інформацією, йдеться про нещасний випадок, а не про спробу самогубства.

Додамо, що 10 серпня з вікна девʼятого поверху на дах магазину у Луцьку випала 55-річна місцева жителька. Подія сталася на вулиці Загородній. Потерпілу у свідомості госпіталізували до лікарні. А за місяць до цього випадку, внаслідок падіння з восьмого поверху на вулиці Гетьмана Мазепи у Луцьку, загинула 53-річна жінка.