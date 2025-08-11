Рятувальники спускали жінку з даху магазину за допомогою твердих нош

У Луцьку з вікна багатоповерхівки на дах магазину випала 55-річна місцева жителька. Травмована жінка перебувала у свідомості, коли її передали медикам «швидкої». Про це ZAXID.NET повідомили у пресслужбі поліції Волині у понеділок, 11 серпня.

Інцидент стався 10 серпня близько 5:20 на вулиці Загородній у Луцьку. З вікна девʼятого поверху багатоквартирного будинку на дах магазину випала жінка. Правоохоронці зʼясували, що постраждала – 55-річна місцева мешканка, яка проживала у цьому будинку з чоловіком.

Рятувальники на твердих ношах перенесли постраждалу до автомобіля медиків. Жінка перебувала у свідомості, її госпіталізували.

Слідчі внесли дані до Єдиного реєстру досудових розслідувань і наразі встановлюють усі обставини події.

Додамо, що 19 липня внаслідок падіння з восьмого поверху на вулиці Гетьмана Мазепи у Луцьку загинула 53-річна жінка. Попередньо відомо, що це був нещасний випадок.