У Луцьку 55-річна жінка вижила після падіння з девʼятого поверху
Постраждала впала на дах магазину
У Луцьку з вікна багатоповерхівки на дах магазину випала 55-річна місцева жителька. Травмована жінка перебувала у свідомості, коли її передали медикам «швидкої». Про це ZAXID.NET повідомили у пресслужбі поліції Волині у понеділок, 11 серпня.
Інцидент стався 10 серпня близько 5:20 на вулиці Загородній у Луцьку. З вікна девʼятого поверху багатоквартирного будинку на дах магазину випала жінка. Правоохоронці зʼясували, що постраждала – 55-річна місцева мешканка, яка проживала у цьому будинку з чоловіком.
Рятувальники на твердих ношах перенесли постраждалу до автомобіля медиків. Жінка перебувала у свідомості, її госпіталізували.
Слідчі внесли дані до Єдиного реєстру досудових розслідувань і наразі встановлюють усі обставини події.
Додамо, що 19 липня внаслідок падіння з восьмого поверху на вулиці Гетьмана Мазепи у Луцьку загинула 53-річна жінка. Попередньо відомо, що це був нещасний випадок.