У Луцьку внаслідок падіння з восьмого поверху багатоквартирного будинку загинула 53-річна місцева жителька. Правоохоронці наразі зʼясовують: це самогубство чи нещасний випадок. Про це ZAXID.NET розповіла речниця поліції Волині Марина Балдич у понеділок, 21 липня.

Інцидент трапився ввечері 19 липня на вулиці Гетьмана Мазепи у Луцьку. З балкона восьмого поверху випала жінка. Правоохоронці зʼясували, що загибла – 53-річна місцева мешканка, яка проживала у цьому ж будинку.

«На момент трагедії в квартирі перебував чоловік загиблої. Відомо, що передсмертної записки жінка не залишила, тож поліція наразі зʼясовує усі обставини трагедії. Зокрема, чи йдеться про самогубство, чи про нещасний випадок», – уточнила Марина Балдич.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 ККУ (умисне вбивство з відміткою «нещасний випадок»). Усі обставини події наразі встановлюють.