Рятувальники спускали тіло чоловіка з даху магазину за допомогою драбини

У понеділок, 9 червня, з вікна багатоповерхівки у Луцьку випав 34-річний чоловік. Від отриманих травм він помер на місці події. Про це ZAXID.NET розповіла речниця поліції Волині Ольга Бузулук.

Інцидент стався вранці 9 червня на вулиці Дубнівській у Луцьку. З вікна восьмого поверху на покрівлю магазину випав чоловік. Від отриманих травм він загинув одразу. Наразі на місці події працюють медики, рятувальники та слідчо-оперативна група.

Правоохоронці зʼясували, що загиблий – 34-річний місцевий житель, , який проживав у цьому будинку.

Слідчі вирішують питання про відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 115 ККУ (умисне вбивство з відміткою «самогубство»). Усі обставини події наразі встановлюють.