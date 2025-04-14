Вибух стався ввечері 13 квітня на вулиці Коніщука у Камінь-Каширському

Ввечері 13 квітня у місті Камінь-Каширський внаслідок вибуху в автомобілі Audi загинув 35-річний місцевий житель. За попередньою версією слідства, чоловік покінчив з життям, підірвавши гранату. Про це повідомила пресслужба поліції області.

Вибух стався близько 23:00 на вулиці Коніщука у Камінь-Каширському. На місці події слідчо-оперативна група виявила пошкоджений автомобіль Audi, в салоні якого перебував 35-річний мертвий водій з явними вибухово-рваними ранами.



«Встановлено, що чоловік покінчив із життям, підірвавши гранату, ймовірно, через особисті проблеми. На місці події працювала криміналістична лабораторія ГУНП і вибухотехніки», – зазначають правоохоронці.

Слідчі вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 та ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Йдеться про самогубство та незаконне поводження із боєприпасами.