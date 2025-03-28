Слідчі задокументували протиправну діяльність впродовж пів року

Поліція викрила масштабну схему розкрадання лісу на Волині. У Камінь-Каширському лісовому господарстві, що належить до держпідприємства «Ліси України», організували незаконну вирубку дерев, до якої були причетні шестеро працівників лісового господарства та ДСНС. Шкоду оцінили щонайменше у 6,4 млн грн. Організатор злочинної схеми після викриття вчинив самогубство. Про це 28 березня повідомили у Департаменті внутрішньої безпеки Нацполіції.

«Зловмисники впродовж тривалого періоду часу без жодних дозвільних документів проводили рубки дерев у лісовому господарстві. В основному працювали із сосною, березою, дубом, вільхою та грабом. Зрубані дерева перевозили до приватних лісопильних пилорам, де обробляли та продавали населенню. Гроші з незаконної діяльності розподіляли між собою», – зазначено у повідомленні ДВБ Нацполіції.

Загалом оперативники Нацполіції встановили причетність 15 мешканців Камінь-Каширського району до незаконної вирубки лісодеревини з ділянок лісових угідь. В Офісі генпрокурора уточнили, що серед підозрюваних – службові особи однієї з філій ДП «Ліси України», ГУ ДСНС України у Волинській області, фізичні особи-підприємці та перевізники.

«Волинський підприємець, залучивши лісівників, працівника ДСНС, інших підприємців та громадян із автотранспортом, створив злочинну організацію задля отримання прибутку від реалізації протиправно зрубаної деревини. Вони отримували офіційну товарно-транспортну накладну та бирки для маркування деревини, які зареєстровані у системі електронного обліку деревини ДП “Ліси України”, підтверджуючи легальність переміщення автомобіля з лісоматеріалами. Однак у той же день, використовуючи погашену товарно-транспортну накладну, здійснювали декілька рейсів для транспортування незаконно зрубаної лісодеревини, яку в подальшому реалізовували за готівку», – повідомляють у Генпрокуратурі.

Слідчі встановили, що з квітня до жовтня 2024 року вирубали 1100 дерев на суму понад 6,4 мільйонів гривень. У підозрюваних провели кілька десятків обшуків та вилучили понад 2 мільйонів гривень у різній валюті, вантажні автомобілі, деревину без документів та інше майно, що свідчить про протиправну діяльність.

Одинадцятьох підозрюваних затримали, шістьох з них взяли під варту. У розшук оголосили ще трьох. Їм висунули підозру за ч. 4 ст. 246 (незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу), ч. 1 та ч. 2 ст. 255 ККУ (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній). Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі. До розслідування залучені прокуратура, ДБР, СБУ, слідчі поліції та управління ДВБ.

Як раніше інформував ZAXID.NET, перші підозри у цій справі отримали майстер лісу Бахівського лісництва ДП «Волинський військовий лісгосп» та три мешканці села Карпилівка Камінь-Каширського району.