Посадовцеві загрожує до 5 років ув’язнення

Посадовця Мукачівського лісгоспу підозрюють у службовій недбалості, яка призвела до незаконної вирубки понад 400 дерев. Майстру лісу загрожує до 5 років ув’язнення.

Як повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі 26 березня, упродовж березня-червня 2024 року у лісництві на Мукачівщині вирубали дуби, граби та акації на 5,2 млн грн.

«Працівник лісоохорони через власну недбалість допустив незаконну рубку понад 400 дерев на ввіреній йому території. Факт рубки виявили під час перевірки, яку правоохоронці здійснили спільно із Департаментом безпеки ДП “Ліси України”», – зазначили у прокуратурі.

Майстру лісу Мукачівського лісгоспу повідомили про підозру за службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України). Санкція статті передбачає від 2 до 5 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від 3,5 тис. до 12,7 тис. грн штрафу або без такого.