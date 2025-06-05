У Волинській області внаслідок самогубства помер 20-річний молодший офіцер поліції. Чоловік застрелився зі службової зброї у ніч на четвер, 5 червня. Про це ZAXID.NET розповіла речниця теруправління ДБР у Львові Софія Лепех-Давидович.

«Сьогодні близько 3:00 молодший офіцер одного із підрозділів національної поліції у Чернівецькій області, ймовірно, скоїв самогубство із застосуванням вогнепальної зброї. Загиблому – 20 років», – зазначила Софія Лепех-Давидович.

Слідчі розпочали досудове розслідування за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство) й наразі встановлюють усі обставини події.

Додамо, що 26 травня біля готельно-ресторанного комплексу Mojo Hall у Луцьку між пʼяними відвідувачами виникла бійка. Учасники конфлікту, серед яких були правоохоронці, відкрили стрілянину. За цим фактом співробітники ДБР розпочали досудове розслідування.