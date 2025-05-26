Бійка відбулася 26 травня близько 00:30 на вулиці Ковельській у Луцьку

У ніч на понеділок, 26 травня, біля готельно-ресторанного комплексу Mojo Hall у Луцьку між пʼяними відвідувачами виникла бійка. Учасники конфлікту, серед яких були правоохоронці, відкрили стрілянину. За цим фактом співробітники ДБР розпочали досудове розслідування.

За інформацією місцевого видання «ВолиньPost», бійка трапилася близько 00:30 біля клубу на вулиці Ковельській. За словами одного з учасників інциденту, пʼяні працівники державних силових структур розпочали конфлікт з іншими відвідувачами закладу, які заступилися за дівчину. Відтак, під час бійки на вулиці один із правоохоронців нібито вистрілив з пістолета.

Речниця теруправління ДБР у Львові Софія Лепех-Давидович розповіла ZAXID.NET, що слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.125 ККУ (умисне легке тілесне ушкодження) й наразі встановлюють усіх причетних до конфлікту. Санкція статті передбачає до 850 грн штрафу, до 200 годин виправних робіт або рік виправних робіт.

Водночас назви структур, де працюють підозювані, за словами Софії Лепех-Давидович, під час досудового розслідування не розголошують.