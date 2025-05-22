Інцидент стався вночі 16 травня у приміщенні Волинського ТЦК і СП

У приміщенні Волинського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки 33-річний чоловік напав із ножем на військовослужбовця роти охорони. Потерпілого госпіталізували до реанімації, нині його стан стабільний. Про це повідомила 21 травня пресслужба Волинського ТЦК і СП.

Інцидент стався вночі 16 травня у Волинському обласному ТЦК та СП. За інформацією правоохоронців, 33-річний лучанин декілька разів ударив ножем військовослужбовця роти охорони. Водночас у пресслужбі ТЦК не уточнюють за яких обставин стався напад.

«46-річного пстраждалого госпіталізували до лікарні, де його стан стабілізували. Наразі військовослужбовця перевели з реанімації до профільного відділення, його життю вже нічого не загрожує», – розповіли ZAXID.NET у Волинському ТЦК та СП.

Нападника затримали. Поліцейські відкрили кримінальне провадження за фактом закінченого замаху на умисне вбивство (ч.2 ст.15, п.8 ч.2 ст. 115 КК України).