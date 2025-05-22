У Волинському ТЦК та СП чоловік напав із ножем на 46-річного військового
Поліцейські розпочали кримінальне провадження за фактом замаху на умисне вбивство
У приміщенні Волинського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки 33-річний чоловік напав із ножем на військовослужбовця роти охорони. Потерпілого госпіталізували до реанімації, нині його стан стабільний. Про це повідомила 21 травня пресслужба Волинського ТЦК і СП.
Інцидент стався вночі 16 травня у Волинському обласному ТЦК та СП. За інформацією правоохоронців, 33-річний лучанин декілька разів ударив ножем військовослужбовця роти охорони. Водночас у пресслужбі ТЦК не уточнюють за яких обставин стався напад.
«46-річного пстраждалого госпіталізували до лікарні, де його стан стабілізували. Наразі військовослужбовця перевели з реанімації до профільного відділення, його життю вже нічого не загрожує», – розповіли ZAXID.NET у Волинському ТЦК та СП.
Нападника затримали. Поліцейські відкрили кримінальне провадження за фактом закінченого замаху на умисне вбивство (ч.2 ст.15, п.8 ч.2 ст. 115 КК України).