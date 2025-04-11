У пʼятницю, 11 квітня, у Луцькому міському військовому комісаріаті за робочим столом знайшли мертвим голову ВЛК. Згідно з висновком експерта, смерть 50-річного лікаря настала з природних причин. Проте наразі усі обставини події зʼясовують криміналісти.

За інформацією пресслужби поліції Волинської області, вранці 11 квітня правоохоронцям надійшов виклик про знайдене тіло чоловіка без ознак життя у приміщенні Луцького ОМТЦК та СП. Як зʼясувалося, померлий – 50-річний невропатолог, який працював головою військово-лікарської комісії.

«Лікар залишився ввечері після роботи для внесення даних, що було звичною практикою через значне навантаження. Вранці його знайшла прибиральниця за робочим столом без ознак життя. Тілесних ушкоджень на тілі померлого не виявили, обстановка на місці не порушена», – розповіли ZAXID.NET у Волинському ТЦК та СП.

Слідчі внесли дані до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство з відміткою «природна смерть»). Тіло лікаря направили на судово-медичну експертизу для встановлення остаточної причини смерті.