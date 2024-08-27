Вночі 27 серпня невідомий відкрив вогонь по військовослужбовцях, які охороняли міський ТЦК в Луцьку. Із вогнепальним пораненням госпіталізували 55-річного потерпілого, а зловмисника оголосили в розшук. Про це повідомили в поліції Волинської області.

За даними слідства, після опівночі невідомий чоловік почав стріляти з невстановленої зброї у військових, які несли службу з охорони об’єкту на посту в Луцьку. Йдеться про Луцький обʼєднаний міський ТЦК та СП, про що ZAXID.NET стало відомо з власних джерел. Військовослужбовці відкрили вогонь у відповідь.

«У результаті був поранений 55-річний військовослужбовець, його доставили у лікарню. Після перестрілки невідомий втік. У дію було введено спеціальну поліцейську операцію, пошуки зловмисника тривають», – розповіли ZAXID.NET у пресслужбі поліції Волині.

Правоохоронці наразі не уточнюють особливих прикмет підозрюваного чи способу його пересування, оскільки «це може перешкоджати слідству».

За фактом посягання на життя військовослужбовця слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 348 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 9 до 15 років або довічне позбавлення волі.