На Волині від вогнепального поранення в голову загинув 20-річний поліцейський

Вночі 25 серпня на території опорного пункту у Ковельському районі між двома правоохоронцями виник конфлікт, під час якого 29-річний командир взводу вистрілив у голову 20-річного лейтенанта поліції. Останній від вогнепального поранення загинув на місці події. Про це ZAXID.NET повідомили в Державному бюро розслідувань у Львівській області.

За даними слідства, інцидент стався близько 03:30 за місцем тимчасової дислокації зведеної бригади Нацполіції у Волинській області під умовним найменуванням «Скеля». Попередньо відомо, що після словесного конфлікту 29-річний командир взводу застрелив 20-річного правоохоронця. Тіло вбитого виявили біля намету – від вогнепального поранення в голову він загинув одразу.

За інформацією нареченої загиблого, його звати Олександр Конофольський, а стріляв у нього старший лейтенант поліції Владислав Фаренюк – житель міста Вінниця, який нині є командиром взводу № 2, роти № 21, батальйону № 2 ЗБП «Скеля».

Наразі правоохоронця вже затримали. Йому оголосили підозру за ч.1 ст.115 ККУ (умисне вбивство). Санкція статті передбачає від семи до п'ятнадцяти років позбавлення волі. Слідство триває.