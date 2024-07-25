Тіло громадського активіста знайшли у лісосмузі

У Дніпрі виявили мертвим 32-річного громадського активіста та волонтера. Правоохоронці затримали двох чоловіків за підозрою у вбивстві. Про це у четвер, 25 липня, повідомили у пресслужбі Нацполіції Дніпропетровщини.

Повідомлення про зникнення чоловіка до поліції надійшло у вівторок, 23 липня. Зазначається, що місцевий активіст виїхав з дому на автомобілі Škoda Octavia і не повернувся. Наступного дня у четвер, 24 липня, правоохоронці встановили, що чоловік став жертвою злочину. Тіло чоловіка з вогнепальними пораненнями виявили у лісосмузі біля одного із садових товариств Дніпра. За підозрою у вбивстві правоохоронці затримали двох чоловіків: 39-річного жителя села Слобожанське та 23-річного дніпрянина.

«22 липня фігуранти домовились про зустріч з потерпілим. Між ними виник конфлікт, внаслідок якого двоє чоловіків застрелили громадського активіста шістьма пострілами зі зброї. Після скоєного, зброю фігуранти викинули у водойму, тіло померлого закопали у лісосмузі, а його авто відігнали в орендований гараж», – повідомили правоохоронці.

Поліцейські провели обшуки у помешканнях, в автомобілі та у гаражі затриманих і виявили речові докази, що свідчать про скоєння злочину.

Обом затриманим правоохоронці оголосили про підозри в умисному вбивстві, що вчинене за попередньою змовою (п. 12 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України). Підозрюваним загрожує позбавлення волі строком до 15 років або довічне ув’язнення. Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини та мотиви злочину.

Громадський активіст Михайло Тонконогий. Фото: Суспільне Дніпро

Зазначимо, що правоохоронці не розголошують ім’я вбитого, але за даними «Суспільне Дніпро», йдеться про Михайла Тонконогого – активіста, волонтера та голову профспілки автоперевізників Дніпра. Також чоловік був співорганізатором акцій з вшанування загиблих кіборгів, оборонців Донецького аеропорту.