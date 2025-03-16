Чоловік намагається втекти від військових, націлюючи на них пістолет

Волинський обласний ТЦК та СП прокоментував конфліктну ситуацію із військовозобов’язаним. ТЦК оприлюднив відео, як чоловік намагається втекти від військових, націлюючи на них пістолет.

Як вказано у повідомленні Волинського обласного ТЦК та СП, у соцмережах поширюють відео начебто військові ТЦК порушують норми поведінки щодо військовозобов’язаного. За даними ТЦК, ситуація була геть інакшою – чоловік намагався втекти від працівників ТЦК, наводив на них зброю та погрожував.

На відео з місця події, яке оприлюднило ТЦК, видно чоловіка, який наводить на працівників ТЦК та водіїв пістолет, вигукує «не лізь до мене», та намагається зупинити кілька авто на дорозі, щоб втекти. Журналісти «Громадського» інформували, що випадок трапився у Луцьку.

«На ньому чітко видно, що чоловік не лише відмовився виконати законні вимоги військовослужбовців ТЦК, а й погрожував їм та іншим цивільним особам вогнепальною зброєю», – вказано у повідомленні ТЦК.

Порушника затримали, поліцейські порушили за цим фактом кримінальне провадження. У ТЦК нагадують, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №560, кожен військовозобов’язаний зобов’язаний надати документи для перевірки актуальних військово-облікових даних групі оповіщення.