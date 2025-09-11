Авіакатастрофа сталася на Запорізькому напрямку

У четвер, 11 вересня, загинув пілот українського винищувача Су-27 майор Олександр Боровик. Його літак розбився під час виконання бойового завдання на Запорізькому напрямку. Про це повідомили на фейсбук-сторінці 39-ї бригади тактичної авіації.

У бригаді розповіли, що інцидент трапився нині близько 13:30. Керував українським винищувачем майор Олександр Боровик. Пілоту було 30 років.

Причини та обставини авіакатастрофи наразі з’ясовуються.

Раніше ZAXID.NET писав, що 23 серпня під час повернення з бойового вильоту загинув 46-річний пілот МіГ-29 майор Сергій Бондарь. У пресслужбі 40-ї бригади тактичної авіації «Привид Києва» повідомили, що Сергій Бондарь був заступником командира ескадрильї.