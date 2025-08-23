Сергій Бондарь загинув під час повернення з бойового вильоту

У ніч на суботу, 23 серпня, загинув пілот українського винищувача МіГ-29 майор Сергій Бондарь. Його літак заходив на посадку після виконання бойового завдання, повідомили у пресслужбі Повітряних сил.

За даними Повітряних сил, керував винищувачем МіГ-29 46-річний майор Бондарь Сергій Вікторович. Авіакатастрофа сталася, коли той заходив на посадку після виконання бойового завдання.

Де саме сталася авіакатастрофа, у пресслужбі Повітряних сил не уточнили. Наразі встановлюють причини та обставини катастрофи.

Доповнено 12:10. У пресслужбі 40-ї бригади тактичної авіації «Привид Києва» повідомили, що Сергій Бондарь був заступником командира ескадрильї. Пілот народився в Кропивницькому, навчався в Харківському інституті ВПС ЗСУ та працював викладачем в Національному авіаційному університеті в Києві.

«З початком повномасштабної агресії Росії, не вагаючись повернувся до військової служби, став на захист неба – у 40 БрТА. Відновив льотні навички на літаках Л-39 та МІГ-29. Саме на винищувачах МІГ-29 здійснював щоденну бойову роботу із захисту повітряного простору України: успішно знищував повітряні цілі ворога та здійснював ракетно-бомбові удари по позиціях окупантів, їх штабах і скупченню техніки на різних напрямках фронту», – повідомили у бригаді.

У Сергія Бондаря залишилася дружина, син та донька.

Нагадаємо, 29 червня під час відбиття масованої атаки росіян загинув пілот американського винищувача F-16 32-річний підполковник Максим Устименко. Під час бойового вильоту він збив сім повітряних цілей та встиг відвести пошкоджений літак від населеного пункту, поруч із яким він перебував.

Загибель Максима Устименка стала четвертою на F-16 в Україні. Так, 16 травня під час відбиття чергової атаки російських окупантів, було втрачено зв’язок із літаком F-16. Під час бойового вильоту на борту виникла нештатна ситуація, через що пілот відвів літак подалі від населеного пункту та успішно катапультувався. 12 квітня під час виконання бойового завдання на винищувачі загинув 26-річний льотчик F-16, капітан Павло Іванов. Ще раніше, 26 серпня 2024 року Повітряні сили втратили зв’язок із винищувачем F-16 – згодом з’ясувалося, що літак разом із пілотом із Луцька Олексієм Месем зазнав авіакатастрофи.