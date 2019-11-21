«Це дурість, повна дурість»

Сьогоднішній ефір ZAXID.NET LIVE з мером Львова Андрієм Садовим планувався дещо іншим – хотілося поговорити про міські проблеми та перспективу місцевих виборів, які фактично вже стартували у Львові. Проте несподівана новина про вручення Садовому офіційної підозри Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, очевидно, повністю змінить тон сьогоднішньої розмови. Доброго вечора.

Дай Боже вам здоров’я.

Отже, Андрію Івановичу, сьогодні стало відомо, що вам вручили цю підозру. Як це відбулося, що це означає?

Ранком я пів дев’ятої покладав квіти на Личаківському кладовищі до Героїв Небесної сотні. Потім поїхав, власне, привітати наших вояків – сьогодні ж День десантно-штормових військ. І власне по дорозі мені зателефонували з приймальні, що прийшли хлопці від прокуратури (ну ці, Холодницького) – хочуть зі мною переговорити 10 хвилин. Я говорю: «Добре, я потім поїду на заходи і приїду вже перед сесією, зайду».

Я приїхав. Вони всі були такі, знаєте, збентежені, стривожені. Зайшли в кабінет, сіли і говорять: «Ми маємо виконати таку от місію – вручити вам підозру». Я говорю: «Ну вручайте. А яка суть проблеми?» «Ну, оце от індустріальні парки». Я говорю: «Хлопці, це ж той індустріальний парк, який місто хоче збудувати, і який блокують останні три роки». Тому що ми в 2015 році провели публічний відкритий інвестиційний конкурс. Зайшла компанія «CTP» – це одна з найбільших європейських компаній. Вони заплатили в бюджет міста 54 мільйони. Тобто є поле, де корови пасуться, – вони купили це поле. Вони мають намір збудувати там підприємства і дати можливість для 3000 людей мати робочі місця. Але 2016-го року почалися блокування зі сторони адміністрації, з Києва, прокуратура... Задача була яка? Не дати Садовому збудувати цей парк – тому що це один із найбільших інвесторів, який в принципі є в Європі. Щоби Садовий не мав позитивного прикладу у Львові. «Дурістіка» повна.

Приїжджали, там дивилися, вивчали документи. Ну, в часи Петра Олексійовича я до того спокійно відносився – ну, такі реалії. Я, чесно кажучи, про це вже забув, навіть скерував листа до керівництва держави: «Слухайте, розберіться з тою ситуацією, тому що ви кругом кричите “нехай інвестори приходять”. Тут – будь ласка, один із найбільших в світі інвесторів». До речі, він за той час вже збудував індустріальні парки в Румунії, в Чехії. Тобто вони будуються, знаєте, достатньо швидко.

І оце таке сьогодні вітання на архистратига Михаїла, на день Революції гідності. Тому будуть наступні кроки – я залучив адвоката.

А в чому полягає суть звинувачень?

А вони вважають, що компанія замало заплатила грошей. Вони просто плутають, що є комерційна нерухомість, а є промислова нерухомість. Що в світі безоплатно віддають землю, тільки люди би прийшли, збудували виробництво. Тому що виробництво сплачує податки, люди мають заробітну платню. А мені здається, що в Спеціалізованій прокуратурі люди не мислять такими категоріями. Бо коли мова йде про майно… Ви бачите, як місто через систему Prozorro продає майно – то зовсім інші принципи застосовуються.

Тому, на мою думку, це просто оці «козні», які почали плести в 2016–17 році, – вони дійшли до сьогоднішнього дня. Або хтось просто не звертає на це увагу, або, можливо, Садовий там дійсно комусь не подобається своїми діями. Тому я думаю, що ми в суді повинні відстояти нашу гідність. Тому що всі дії, які я вчиняю, я вчиняв виключно в рамках чинного законодавства – жодних порушень з моєї сторони не було.

Буквально щойно перед ефіром стало відомо (речниця САП заявила), що вимагатимуть 50 мільйонів гривень застави – проситимуть, щоби суд прийняв. Ну, це гігантські гроші.

Я собі важко уявляю, де вони собі ту суму так нарахували.

Але суд може встановити якусь заставу – і вона, напевно, немаленька буде.

Ну звичайно. Буду звертатися до людей. Моя декларація – вона є публічна. Все, що я маю, – подивіться: зарплата моя, те, що Катерина отримує винагороду. В нас нема чогось іншого. Є будинок, є машина. Не знаю – можливо, треба буде щось продавати.

Відомо, що підозру вручили не лише вам, а ще й кільком посадовцям міськради. Кому ще вручили?

Вони мені говорили про мене і попросили також допомогти, щоб вони мали можливість поспілкуватися з Коровайником Сергієм. Я його запросив, сказав, що «друже мій, отака-от ситуація». Він до цього вже готовий, тому що ми були вже на розмовах, на допитах. Тобто це тривало в 2016-му, 2017 році. Ми показували абсурдність. І, в принципі, тоді слідчі говорили: «Ну да, ви розумієте, просто є команда зверху – ми мусимо це робити». А що зараз, які команди? Важко зрозуміти.

Тобто Коровайнику теж вручили підозру, так?

Йому мали сьогодні вручити… Здається, так – вручили.

І все, більше нікому?

Більше я не маю інформації. Просто він був керівником управління земельних ресурсів. Але ж він не приймав рішення тому, що йому так хочеться, – був конкурс, сесія міської ради, рішення. Чесно кажучи, за це дають державні нагороди – за створення нових робочих місць, залучення інвесторів. В нас трошки по-іншому.

Тепер уже переходимо в сферу якихось припущень: з чим ви пов’язуєте таку активність Холодницького, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, що саме зараз вручають? Чому? Це справді справа давно тривала, ще колись Луценко про це заявляв, там була купа перепалок з цього приводу.

Ви знаєте, я не сильно хочу вдаватися в ці подробиці. Буде суд, на суді я буду мати більше інформації. Мені сьогодні дали таку пачку матеріалів, які треба прочитати, ознайомитися. З адвокатами будемо разом працювати. Я не хочу говорити припущеннями.

Просто навіть уже в сьогоднішній розмові ви згадували, що при Порошенкові це було зрозуміло: ну так, була команда, ви були там певним політичним конкурентом. А зараз що відбувається? Президент змінився…

Ну чекайте, а що, ви думаєте, люди, які працюють в прокуратурі – помінялися? Ті самі люди, які давали команди тоді, – вони ще працюють. Тобто є справа – давай порухаємо. Може, галочку треба поставити – ще одну справу дали, ще одну справу.

Тобто ви не пов’язуєте це з якоюсь зміною влади – це просто ініціатива самої прокуратури, керівника прокуратури?

Ви знаєте, я не володію якоюсь іншою інформацією, крім тої, яку я вам озвучив.

Бо тоді почалася справа, наскільки ми пам’ятаємо, з виходу «Самопомочі» з коаліції.

Так.

Там певний політичний тиск – принаймні, були такі пояснення цьому. Бо зараз «Самопоміч», очевидно, вже не парламентська партія, але активно агітує проти скасування мораторію на землю – тоді як чинний уряд і президент обстоюють, що таки треба відкрити цей ринок землі. Можливо, з цим пов’язано, ні?

Ви знаєте, стосовно землі в мене є своя особиста позиція. Я вважаю, що громадяни України мають мати право бути власниками своєї землі – тому що так є в цілому світі. Але я не підтримую, щоби земля була для іноземців (сьогодні це не на часі), і я за те, щоби держава давала позики років на 15 під 3% річних у національній валюті для українців, які працюють на землі, щоб вони могли купити цю землю. Там до 200 гектарів в радіусі 50 кілометрів, де вони її обробляють. Така практика була реалізована у Литві – і вона показала унікальний плюс і, власне, розвиток фермерства. Я думаю, що така формула буде підтримана всіма. А от бажання роздавати чи продавати землю тисячами гектарів, тим більше іноземцям, я не підтримую – і це моя публічна позиція.

Тут наші глядачі вже ставлять питання. Ви можете пояснити, чим відрізняється теперішня підозра САП від такого ж розслідування, яке кілька років тому Генпрокуратура вела? Що змінилося? Змінилися якісь звинувачення, суть звинувачення?

Ні, те саме.

Тобто це все – те саме?

Вони то саме б’ють, що «а чого ви їм так задешево продали землю?» Я говорю: «Хлопці, це не є центр Львова. Це виробництва».

А хто оцінював цю землю? Ви собі вирішили, що це має стільки коштувати?

Та як, є сертифіковані оцінщики, потім це все проходили експертизи. Це складна процедура, це все перепровірялося сто разів, ви що.

Так а що тоді вам інкримінують, якщо хто оцінив землю – оцінив так?

Тому я взагалі подивований, розумієте? Я бачу якусь абсурдність цього процесу. Тому що ціна, яку отримав Львів у бюджет… До речі, ті гроші всі поступили в бюджет ще два роки тому, вони є в бюджеті – а земля стоїть.

А гроші вже витрачені?

Нє, ну вони як – вони поступили на рахунок громади. Гроші не лежать, вони…

А тепер, до речі, інвестор… Бо це тягнеться справа з 2015 року.

Чекайте, інвестор має бажання будувати.

І він готовий чекати оце все?

Та він чекає. Тільки інвестор в шоці, тому що в Польщі його просять, в Чехії просять, в Словаччині просять, в Румунії просять. Розумієте, йому віддають землю за пільговими цінами – смішні ціни. Всі мережі, всі комунікації. В Україні він повірив, повірив українській владі, що буде підтримка, вклав живі гроші – і тут є блокування, йому не дають можливості це збудувати.

І це є дурість, повна дурість, тому що ми потребуємо сьогодні робочих місць. Як після цього можна рекламувати залучення інвестицій у світі, коли одна з найбільших компаній говорить: «А я маю приклад в Україні. Ми вклали гроші – а нам не дають зробити». Як після цього президент, прем’єр мають на форумах агітувати? Чим? Тому що кожен, хто мав би бажання, – він спитає тих, хто вже є в Україні: «Як вам тут працюється? Які умови?» Вони розкажуть: «Слухайте, катастрофа». А як ми збираємося піднімати ВВП до 40% – то, що прем’єр говорить? Тому що ВВП – це мають бути робочі місця, це має бути виробництво.

Це все зрозуміло, залучення інвесторів – очевидно, потрібне, але воно має бути по правилах і по закону, правильно?

Звичайно. Тому все, що ми робимо, – виключно в рамках чинного законодавства України.

Хотів ще запитати. Буквально цього тижня була гучна спроба перереєструвати Психіатричну лікарню зі Львова в село. Тобто просто змінити юридичну адресу, щоби не платити в міський бюджет податки, а платити в сільський – у село, де 300 мешканців. І це вже друга спроба, вже Обласну клінічну лікарню так перереєстрували у Великий Любінь. Що це таке, що це відбувається?

Дивіться, у Великому Любіні депутатом є Дубневич, а головний лікар – це його кум. І тому вони цьому депутату зробили подарунок, щоби більше грошей було на його окрузі. Якщо говорити про психлікарню на Кульпаркові, то керівник цієї лікарні живе в тому селі, де хочуть ту лікарню перереєструвати. Тому що там є невелике відділення тої лікарні, і вони знайшли якийсь формальний привід.

По-перше, це є розбалансування бюджетного процесу. По-друге, ні мешканці Львова нічого доброго від цього мати не будуть (тільки мінус 14 млн грн), і пацієнти, і лікарі – їм від того краще не стане.

Ну бо це насправді нічого не зміниться, окрім того, що податки будуть йти в інший місцевий бюджет.

Ну, будуть йти в бюджет, де живе, як ви говорите, 300 мешканців, один з них – це керівник тої лікарні. На голову не налазить.

Я розумію, але керівник цієї лікарні не сам приймає такі рішення.

Це приймає обласна рада, Ганущин. От я дивлюся голосування – всі люди Порошенка за це проголосували. Трохи там з «Батьківщини».

Не всі, один був проти.

Ну, один був проти, та. Слухайте, оце така череда якихось аномальних явищ. Можливо, якісь бурі магнітні на людей впливають, і такі рішення приймають.

Ну дивіться, обласна рада (принаймні керівництво обласної ради) кілька разів говорила, що комунальні підприємства обласної ради платять достатньо великі податки в бюджет Львова, а їхні інтереси ігнорують.

Та почекайте, та з того ПДФО, яке ми отримуємо, частина йде автоматично в бюджет області. Та є збалансована ситуація – тому що, вибачте мене, поліклініки, лікарні, школи… А коли відбуваються якісь трагедії в області, куди хворих везуть? Коли в Дрогобичі будинок обвалився – куди всіх повезли? В міську нашу комунальну лікарню. А коли літак впав у Сокільниках, куди повезли хворих? В міську нашу 8-му лікарню. І тут говорити …

Це ще якісь такі бюджетні політичні ігри… Ми ж на повному серйозі не будемо говорити, що цей директор психлікарні (Чечотка, так?) має намір вкрасти ці 14 мільйонів зі свого села.

Ні, там за ці гроші будуть якісь хідники робити, дорогу, можливо. Може, там дорогу треба було їм зробити – знайшли таку схему. Ну, це глупота. В цивілізованому світі такі речі неможливі. І це має бути реакція зі сторони міністра охорони здоров’я, це має бути реакція з податкової. Зараз, бачите, така трошки розбалансована ситуація в державі, і деколи на місцях починають чудити.

Ми будемо робити все можливе, щоби був закон, була повага до закону, і щоби таких абсурдних речей не було.

Але Обласну клінічну лікарню вже кілька місяців як перереєстрували.

Воно її перереєструють назад – нічого їм з того не вийде, з цієї афери. Тому що це є афера, тому що на нашому боці закон. Розумієте, ви працюєте тут, ваші діти ходять тут у садочок, у школу – тому так і розплановано все в бюджеті держави, що на ті кошти, які ви сплачуєте як податки, йде і робота. Тому що ремонтуються дороги, які є тут, ремонтуються школи, садочки.

Ну але як ви цього досягнете? От кажу – вже кілька місяців тому була ця лікарня…

Як? З повагою до закону. Ми скерували дуже багато позовів у різні інстанції.

І якась реакція є?

Ну, наразі йде процес. Ви ж знаєте, що не вирішується все за один день. Тобто глупе рішення можна прийняти за секунду, а потім відкатувати це все місяцями.

Ну, і я так розумію, вже тепер ці кілька місяців Обласна клінічна лікарня не платить податків у бюджет?

Ну, ми не отримуємо кошти, але ми будемо через суд вимагати, щоб вони повернулися в бюджет міста Львова.

Фактично в нас вже стартували місцеві вибори. Поки що виглядає, що вони будуть по плану восени наступного року, але деякі кандидати – от вже з’являються обіцянки. Ви як, готові?

Ви знаєте, я дав собі слово, що поки не буде оголошений виборчий процес, я про вибори принципово не говорю. Тому що я не хочу відволікати свій час на балаканину. Є надзвичайно багато роботи. Наступний рік – Рік культури: культура в мистецтві, культура в транспорті, культура в медицині, в економіці, в принципі культура. Нам треба дуже багато поремонтувати доріг у місті Львові, нам треба закінчити ремонти всіх бібліотек.

Це зрозуміло, але, Андрію Івановичу, ви – політик, і ви не можете не думати про наступні…

А от я собі прийняв таке рішення: я про вибори до дати оголошення виборів нічого не говорю. Тому що це відволікає, це затягує тебе. Я – міський голова, який працює 14 років, у мене було багато різних виборів. Тому я хочу цей час, який я маю до кінця каденції, потратити на роботу, а не на балаканину. Крапка.

Я розумію, але ваша обіцянка не балотуватися вже в наступну каденцію – вона все ще чинна?

Ви знаєте, сьогодні всі гадають, а хто буде наступним мером Львова? Мушу дати вам таємну відповідь – рішення буде приймати громада міста Львова». Не ви, і навіть не я. Ми можемо мати різні бажання. От кого громада обере – той і буде, крапка.

Буквально лишаються дві хвилини, тому дуже коротко. Сміттєпереробний завод – коли?

Ну, наразі все йде по плану. Ми найближчим часом отримаємо назву компанії і почнемо підготовчі роботи по будівництву заводу. Так само, як прекрасно йдуть роботи по рекультивації полігону існуючого. Просто це є складні процедури, тому що ми зав’язані на бюрократії Європейського банку реконструкції та розвитку. От я мав з ними розмову минулого тижня. Я спеціально літав у Лондон, щоб дати трошки такого підсилення – і, здається, все пішло дуже добре. Тому роботи на ділянці почнуться незабаром.

Електронний квиток?

Також очікуємо фінального рішення по компанії, яка буде його впроваджувати. Рішення буде впродовж двох тижнів – і компанія приступає до роботи. В наступному році Львів буде мати електронний квиток. Тобто ми вже пройшли всі найскладніші перипетії. Компанія, яка переможе, – я думаю, що вона має достатній фах. Там дві компанії між собою змагаються. До речі, в субпідряді одної з компаній є львівська компанія SoftServe.

Тобто це точно SoftServe буде займатися?

Ні – коли банк акцептує… Тому що акцепт дає банк. Тоді я вам скажу: «Є рішення». Ви перші про це взнаєте – домовилися?

Добре, дякую. На жаль, наш час вичерпався. Нагадаю, що сьогодні в студії ZAXID.NET LIVE був міський голова Львова Андрій Садовий. Мене звати Олег Онисько, побачимось через тиждень.

А можна всіх, у кого день народження сьогодні і в кого сьогодні іменини Михаїла – вітаю вас: твердості, мужності. Знаєте, святий Михаїл – він завжди перемагає. Слава Україні.

Ну, вам теж не зашкодять ці побажання.

Дай Боже вам здоров’я.

Отже, Андрію Івановичу, сьогодні стало відомо, що вам вручили цю підозру. Як це відбулося, що це означає?

Ранком я пів дев’ятої покладав квіти на Личаківському кладовищі до Героїв Небесної сотні. Потім поїхав, власне, привітати наших вояків – сьогодні ж День десантно-штормових військ. І власне по дорозі мені зателефонували з приймальні, що прийшли хлопці від прокуратури (ну ці, Холодницького) – хочуть зі мною переговорити 10 хвилин. Я говорю: «Добре, я потім поїду на заходи і приїду вже перед сесією, зайду».

Я приїхав. Вони всі були такі, знаєте, збентежені, стривожені. Зайшли в кабінет, сіли і говорять: «Ми маємо виконати таку от місію – вручити вам підозру». Я говорю: «Ну вручайте. А яка суть проблеми?» «Ну, оце от індустріальні парки». Я говорю: «Хлопці, це ж той індустріальний парк, який місто хоче збудувати, і який блокують останні три роки». Тому що ми в 2015 році провели публічний відкритий інвестиційний конкурс. Зайшла компанія «CTP» – це одна з найбільших європейських компаній. Вони заплатили в бюджет міста 54 мільйони [гривень]. Тобто є поле, де корови пасуться, – вони купили це поле. Вони мають намір збудувати там підприємства і дати можливість для 3000 людей мати робочі місця. Але 2016-го року почалися блокування зі сторони адміністрації, з Києва, прокуратура...

Задача була яка? Не дати Садовому збудувати цей парк – тому що це один із найбільших інвесторів, який в принципі є в Європі. Щоби Садовий не мав позитивного прикладу у Львові. «Дурістіка» повна.

Приїжджали, там дивилися, вивчали документи. Ну, в часи Петра Олексійовича я до того спокійно відносився – ну, такі реалії. Я, чесно кажучи, про це вже забув, навіть скерував листа до керівництва держави: «Слухайте, розберіться з тою ситуацією, тому що ви кругом кричите “нехай інвестори приходять”. Тут – будь ласка, один із найбільших в світі інвесторів». До речі, він за той час вже збудував індустріальні парки в Румунії, в Чехії. Тобто вони будуються, знаєте, достатньо швидко.

І оце таке сьогодні вітання на архистратига Михаїла, на день Революції гідності. Тому будуть наступні кроки – я залучив адвоката.

А в чому полягає суть звинувачень?

А вони вважають, що компанія замало заплатила грошей. Вони просто плутають, що є комерційна нерухомість, а є промислова нерухомість. Що в світі безоплатно віддають землю, тільки люди би прийшли, збудували виробництво. Тому що виробництво сплачує податки, люди мають заробітну платню. А мені здається, що в Спеціалізованій [антикорупційній] прокуратурі люди не мислять такими категоріями. Бо коли мова йде про майно… Ви бачите, як місто через систему Prozorro продає майно – то зовсім інші принципи застосовуються.

Тому, на мою думку, це просто оці «козні», які почали плести в 2016-17 році, – вони дійшли до сьогоднішнього дня. Або хтось просто не звертає на це увагу, або, можливо, Садовий там дійсно комусь не подобається своїми діями. Тому я думаю, що ми в суді повинні відстояти нашу гідність. Тому що всі дії, які я вчиняю, я вчиняв виключно в рамках чинного законодавства – жодних порушень з моєї сторони не було.

Буквально щойно перед ефіром стало відомо (речниця САП заявила), що вимагатимуть 50 мільйонів гривень застави – проситимуть, щоби суд прийняв. Ну, це гігантські гроші.

Я собі важко уявляю, де вони собі ту суму так нарахували.

Але суд може встановити якусь заставу – і вона, напевно, немаленька буде.

Ну звичайно. Буду звертатися до людей. Моя декларація – вона є публічна. Все, що я маю, – подивіться: зарплата моя, те, що [дружина] Катерина отримує винагороду. В нас нема чогось іншого. Є будинок, є машина. Не знаю – можливо, треба буде щось продавати.

Відомо, що підозру вручили не лише вам, а ще й кільком посадовцям міськради. Кому ще вручили?

Вони мені говорили про мене і попросили також допомогти, щоб вони мали можливість поспілкуватися з Коровайником Сергієм. Я його запросив, сказав, що «друже мій, отака-от ситуація». Він до цього вже готовий, тому що ми були вже на розмовах, на допитах. Тобто це тривало в 2016-му, 2017 році. Ми показували абсурдність. І, в принципі, тоді слідчі говорили: «Ну да, ви розумієте, просто є команда зверху – ми мусимо це робити». А що зараз, які команди? Важко зрозуміти.

Тобто Коровайнику теж вручили підозру, так?

Йому мали сьогодні вручити… Здається, так – вручили.

І все, більше нікому?

Більше я не маю інформації. Просто він був керівником управління земельних ресурсів. Але ж він не приймав рішення тому, що йому так хочеться, – був конкурс, сесія міської ради, рішення. Чесно кажучи, за це дають державні нагороди – за створення нових робочих місць, залучення інвесторів. В нас трошки по-іншому.

Тепер уже переходимо в сферу якихось припущень: з чим ви пов’язуєте таку активність Холодницького, САП, що саме зараз вручають? Чому? Це справді справа давно тривала, ще колись Луценко про це заявляв, там була купа перепалок з цього приводу.

Ви знаєте, я не сильно хочу вдаватися в ці подробиці. Буде суд, на суді я буду мати більше інформації. Мені сьогодні дали таку пачку матеріалів, які треба прочитати, ознайомитися. З адвокатами будемо разом працювати. Я не хочу говорити припущеннями.

Просто навіть уже в сьогоднішній розмові ви згадували, що при Порошенкові це було зрозуміло: ну так, була команда, ви були там певним політичним конкурентом. А зараз що відбувається? Президент змінився…

Ну чекайте, а що, ви думаєте, люди, які працюють в прокуратурі – помінялися? Ті самі люди, які давали команди тоді, – вони ще працюють. Тобто є справа – давай порухаємо. Може, галочку треба поставити – ще одну справу дали, ще одну справу.

Тобто ви не пов’язуєте це з якоюсь зміною влади – це просто ініціатива самої прокуратури, керівника прокуратури?

Ви знаєте, я не володію якоюсь іншою інформацією, крім тої, яку я вам озвучив.

Бо тоді почалася справа, наскільки ми пам’ятаємо, з виходу «Самопомочі» з коаліції.

Так.

Там був певний політичний тиск – принаймні, були такі пояснення цьому. Бо зараз «Самопоміч», очевидно, вже не парламентська партія, але активно агітує проти скасування мораторію на землю – тоді як чинний уряд і президент обстоюють, що таки треба відкрити цей ринок землі. Можливо, з цим пов’язано, ні?

Ви знаєте, стосовно землі в мене є своя особиста позиція. Я вважаю, що громадяни України мають мати право бути власниками своєї землі – тому що так є в цілому світі. Але я не підтримую, щоби земля була для іноземців (сьогодні це не на часі), і я за те, щоби держава давала позики років на 15 під 3% річних у національній валюті для українців, які працюють на землі, щоб вони могли купити цю землю – до 200 гектарів в радіусі 50 кілометрів, де вони її обробляють. Така практика була реалізована у Литві – і вона показала унікальний плюс і, власне, розвиток фермерства. Я думаю, що така формула буде підтримана всіма. А от бажання роздавати чи продавати землю тисячами гектарів, тим більше іноземцям, я не підтримую – і це моя публічна позиція.

Тут наші глядачі вже ставлять питання. Ви можете пояснити, чим відрізняється теперішня підозра САП від такого ж розслідування, яке кілька років тому Генпрокуратура вела? Що змінилося? Змінилися якісь звинувачення, суть звинувачення?

Ні, те саме.

Тобто це все – те саме?

Вони то саме б’ють, що «а чого ви їм так задешево продали землю?» Я говорю: «Хлопці, це не є центр Львова. Це виробництва».

А хто оцінював цю землю? Ви собі вирішили, що це має стільки коштувати?

Та як, є сертифіковані оцінщики, потім це все проходили експертизи. Це складна процедура, це все перепровірялося сто разів, ви що.

Так, а що тоді вам інкримінують, якщо хто оцінив землю – оцінив так?

Тому я взагалі подивований, розумієте? Я бачу якусь абсурдність цього процесу. Тому що ціна, яку отримав Львів у бюджет… До речі, ті гроші всі поступили в бюджет ще два роки тому, вони є в бюджеті – а земля стоїть.

А гроші вже витрачені?

Нє, ну вони як – вони поступили на рахунок громади. Гроші не лежать, вони…

А тепер, до речі, інвестор як реагує? Бо це тягнеться справа з 2015 року.

Чекайте, інвестор має бажання будувати.

І він готовий чекати оце все?

Та він чекає. Тільки інвестор в шоці, тому що в Польщі його просять, в Чехії просять, в Словаччині просять, в Румунії просять. Розумієте, йому віддають землю за пільговими цінами – смішні ціни. Всі мережі, всі комунікації. В Україні він повірив, повірив українській владі, що буде підтримка, вклав живі гроші – і тут є блокування, йому не дають можливості це збудувати.

І це є дурість, повна дурість, тому що ми потребуємо сьогодні робочих місць. Як після цього можна рекламувати залучення інвестицій у світі, коли одна з найбільших компаній говорить: «А я маю приклад в Україні. Ми вклали гроші – а нам не дають зробити». Як після цього президент, прем’єр мають на форумах агітувати? Чим? Тому що кожен, хто мав би бажання, – він спитає тих, хто вже є в Україні: «Як вам тут працюється? Які умови?» Вони розкажуть: «Слухайте, катастрофа». А як ми збираємося піднімати ВВП до 40% – то, що прем’єр говорить? Тому що ВВП – це мають бути робочі місця, це має бути виробництво.

Це все зрозуміло, залучення інвесторів – очевидно, потрібне, але воно має бути по правилах і по закону, правильно?

Звичайно. Тому все, що ми робимо, – виключно в рамках чинного законодавства України.

Хотів ще запитати. Буквально цього тижня була гучна спроба перереєструвати Психіатричну лікарню зі Львова в село. Тобто просто змінити юридичну адресу, щоби не платити в міський бюджет податки, а платити в сільський – у село, де 300 мешканців. І це вже друга спроба, вже Обласну клінічну лікарню так перереєстрували у Великий Любінь. Що це таке, що це відбувається?

Дивіться, у Великому Любіні депутатом є Дубневич, а головний лікар – це його кум. І тому вони цьому депутату зробили подарунок, щоби більше грошей було на його окрузі. Якщо говорити про психлікарню на Кульпаркові, то керівник цієї лікарні живе в тому селі, де хочуть ту лікарню перереєструвати. Тому що там є невелике відділення тої лікарні, і вони знайшли якийсь формальний привід.

По-перше, це є розбалансування бюджетного процесу. По-друге, ні мешканці Львова нічого доброго від цього мати не будуть (тільки мінус 14 мільйонів), і пацієнти, і лікарі – їм від того краще не стане.

Ну бо це насправді нічого не зміниться, окрім того, що податки будуть йти в інший місцевий бюджет.

Ну, будуть йти в бюджет, де живе, як ви говорите, 300 мешканців, один з них – це керівник тої лікарні. На голову не налазить.

Я розумію, але керівник цієї лікарні не сам приймає такі рішення.

Це приймає обласна рада, [Олександр] Ганущин. От я дивлюся голосування – всі люди Порошенка за це проголосували. Трохи там з «Батьківщини».

Не всі, один був проти.

Ну, один був проти, та. Слухайте, оце така череда якихось аномальних явищ. Можливо, якісь бурі магнітні на людей впливають, і такі рішення приймають.

Ну дивіться, обласна рада (принаймні керівництво обласної ради) кілька разів говорила, що комунальні підприємства обласної ради платять достатньо великі податки в бюджет Львова, а їхні інтереси ігнорують.

Та почекайте, та з того ПДФО, яке ми отримуємо, частина йде автоматично в бюджет області. Та є збалансована ситуація – тому що, вибачте мене, поліклініки, лікарні, школи… А коли відбуваються якісь трагедії в області, куди хворих везуть? Коли в Дрогобичі будинок обвалився – куди всіх повезли? В міську нашу комунальну лікарню. А коли літак впав у Сокільниках, куди повезли хворих? В міську нашу 8-му лікарню. І тут говорити …

Це ще якісь такі бюджетні політичні ігри… Ми ж на повному серйозі не будемо говорити, що цей директор психлікарні (Чечотка, так?) має намір вкрасти ці 14 мільйонів зі свого села.

Ні, там за ці гроші будуть якісь хідники робити, дорогу, можливо. Може, там дорогу треба було їм зробити – знайшли таку схему. Ну, це глупота. В цивілізованому світі такі речі неможливі. І це має бути реакція зі сторони міністра охорони здоров’я, це має бути реакція з податкової. Зараз, бачите, така трошки розбалансована ситуація в державі, і деколи на місцях починають чудити.

Ми будемо робити все можливе, щоби був закон, була повага до закону, і щоби таких абсурдних речей не було.

Але Обласну клінічну лікарню вже кілька місяців як перереєстрували.

Воно її перереєструють назад – нічого їм з того не вийде, з цієї афери. Тому що це є афера, тому що на нашому боці закон. Розумієте, ви працюєте тут, ваші діти ходять тут у садочок, у школу – тому так і розплановано все в бюджеті держави, що на ті кошти, які ви сплачуєте як податки, йде і робота. Тому що ремонтуються дороги, які є тут, ремонтуються школи, садочки.

Ну але як ви цього досягнете? От кажу – вже кілька місяців тому була ця лікарня…

Як? З повагою до закону. Ми скерували дуже багато позовів у різні інстанції.

І якась реакція є?

Ну, наразі йде процес. Ви ж знаєте, що не вирішується все за один день. Тобто глупе рішення можна прийняти за секунду, а потім відкатувати це все місяцями.

Ну, і я так розумію, вже тепер ці кілька місяців Обласна клінічна лікарня не платить податків у бюджет?

Ну, ми не отримуємо кошти, але ми будемо через суд вимагати, щоб вони повернулися в бюджет міста Львова.

Фактично в нас вже стартували місцеві вибори. Поки що виглядає, що вони будуть по плану восени наступного року, але деякі кандидати – от вже з’являються обіцянки. Ви як, готові?

Ви знаєте, я дав собі слово, що поки не буде оголошений виборчий процес, я про вибори принципово не говорю. Тому що я не хочу відволікати свій час на балаканину. Є надзвичайно багато роботи. Наступний рік – Рік культури: культура в мистецтві, культура в транспорті, культура в медицині, в економіці, в принципі культура. Нам треба дуже багато поремонтувати доріг у місті Львові, нам треба закінчити ремонти всіх бібліотек.

Це зрозуміло, але, Андрію Івановичу, ви – політик, і ви не можете не думати про наступні вибори…

А от я собі прийняв таке рішення: я про вибори до дати оголошення виборів нічого не говорю. Тому що це відволікає, це затягує тебе. Я – міський голова, який працює 14 років, у мене було багато різних виборів. Тому я хочу цей час, який я маю до кінця каденції, потратити на роботу, а не на балаканину. Крапка.

Я розумію, але ваша обіцянка не балотуватися вже в наступну каденцію – вона все ще чинна?

Ви знаєте, сьогодні всі гадають, а хто буде наступним мером Львова? Мушу дати вам таємну відповідь – рішення буде приймати громада міста Львова». Не ви, і навіть не я. Ми можемо мати різні бажання. От кого громада обере – той і буде, крапка.

Буквально лишаються дві хвилини, тому дуже коротко. Сміттєпереробний завод – коли?

Ну, наразі все йде по плану. Ми найближчим часом отримаємо назву компанії і почнемо підготовчі роботи по будівництву заводу. Так само, як прекрасно йдуть роботи по рекультивації полігону існуючого. Просто це є складні процедури, тому що ми зав’язані на бюрократії Європейського банку реконструкції та розвитку. От я мав з ними розмову минулого тижня. Я спеціально літав у Лондон, щоб дати трошки такого підсилення – і, здається, все пішло дуже добре. Тому роботи на ділянці почнуться незабаром.

Електронний квиток?

Також очікуємо фінального рішення по компанії, яка буде його впроваджувати. Рішення буде впродовж двох тижнів – і компанія приступає до роботи. В наступному році Львів буде мати електронний квиток. Тобто ми вже пройшли всі найскладніші перипетії. Компанія, яка переможе, – я думаю, що вона має достатній фах. Там дві компанії між собою змагаються. До речі, в субпідряді одної з компаній є львівська компанія SoftServe.

Тобто це точно SoftServe буде займатися?

Ні – коли банк акцептує… Тому що акцепт дає банк. Тоді я вам скажу: «Є рішення». Ви перші про це взнаєте – домовилися?

Добре, дякую. На жаль, наш час вичерпався. Нагадаю, що сьогодні в студії ZAXID.NET LIVE був міський голова Львова Андрій Садовий. Мене звати Олег Онисько, побачимось через тиждень.

А можна всіх, у кого день народження сьогодні і в кого сьогодні іменини Михаїла – вітаю вас: твердості, мужності. Знаєте, святий Михаїл – він завжди перемагає. Слава Україні.

Ну, вам теж не зашкодять ці побажання.

Сто процентів. Дякую.