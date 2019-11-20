Як голосували депутати Львівської облради за перереєстрацію психлікарні у село

Депутат ЛОР під час голосування у сесійній залі

Рішення про реорганізацію психіатричної служби у Львівській області, яке передбачало зміну місця реєстрації Львівської обласної клінічної психіатричної лікарні зі Львова у село Заклад у Миколаївському районі, підтримали 42 депутати із теперішньої більшості в облраді – БПП, «Батьківщини», НРУ, УКРОПу, колишні представники Радикальної партії Ляшка та позафракційні.

Відповідно до результатів поіменного голосування, перереєстрацію однієї з найбільших львівських лікарень у село з населенням 300 осіб підтримали 18 із 19 депутатів найбільшої фракції БПП (лише один депутат Микола Седіло проголосував проти), шість із дев’яти депутатів «Батьківщини», усі п’ять депутатів НРУ, а також частина депутатів Укропу (троє із шести), «Народного контрою» (троє із п’яти), четверо колишніх представників Радикальної партії Ляшка, а тепер групи «Незалежні», двоє позафракційних та один свободівець – лікар Львівської обласної клінічної лікарні Юрій Шаваров.

Рішення не підтримали депутати від «Самопомочі», «Громадянської позиції» у повному складі та абсолютна більшість свободівців.

ZAXID.NET намагався отримати коментар голови Львівської обласної організації партії «Європейська солідарність» Олега Синютки щодо офіційної позиції партії у питанні перереєстрації обласних лікарень зі Львова у села, однак безуспішно – він на телефонні дзвінки не відповідав.

Результати поіменного голосування (клікніть на картинку, щоб збільшити)

Як повідомляв ZAXID.NET, Львівська облрада не прийняла рішення про реорганізацію психіатричної служби у Львівській області, яке передбачало зміну місця реєстрації Львівської обласної клінічної психіатричної лікарні зі Львова у село Заклад у Миколаївському районі – забракло одного голосу. За це рішення проголосували 42 депутати на сесії у вівторок, 19 листопада, а для прийняття рішення потрібно щонайменше 43 голоси. Слід зазначити, що в цьому селі проживає теперішній гендиректор Львівської обласної клінічної психіатричної лікарні Богдан Чечотка.

Під час розгляду цього питання голова Львівської облради Олександр Ганущин, звертаючись до депутатів, заявив загрозу того, що Львівська міська рада може «хапнути і віджати» землю психлікарні. Після невдалого голосування голова ЛОР спробував повернутися до розгляду цього питання, однак безуспішно. Раніше цього ж дня Ганущин схожим аргументом переконав депутатів виставити на продаж дитячий санаторій на вул. Коновальця.

Слід зауважити, що вже після завершення розгляду цього питання на сесії депутат від «Батьківщини», лікар Радехівської ЦРЛ Леонід Цибуля заявив, що під час голосування не спрацювала картка його колеги по фракції, теж лікаря Олександра Чебаненка. Однак, ця заява вже не вплинула на результат – депутати більше не поверталися до розгляду цього питання.

Перед розглядом рішення на сесії облради мер Львова Андрій Садовий заявляв, що внаслідок зміни юридичної реєстрації Львівської обласної клінічної психіатричної лікарні міський бюджет Львова втратить до 14 млн грн податкових надходжень.

Як повідомляв ZAXID.NET, раніше за схожою схемою управління майном спільної власності Львівської облради змінило реєстрацію Львівської обласної клінічної лікарні зі Львова на Великий Любінь.