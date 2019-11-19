Львівська облрада виставила на продаж дитячий санаторій у престижному районі Львова

Дитячий кардіоревматологічний санаторій на вул. Коновальця у Львові

Львівська облрада прийняла рішення про реорганізацію комунального закладу Львівської обласної ради «Комунальний дитячий кардіоревматологічний санаторій» через приєднання його до КНП ЛОР «Львівська обласна дитяча клінічна лікарня «Охматдит» та виставила на приватизацію будівлю санаторію у престижному районі Львова - на вул. Коновальця.

Директорка департаменту охорони здоров'я ЛОДА Ірина Микичак повідомила, що з 2017 року через брак пацієнтів робота санаторію призупинена, а працівники переведені у вимушений простій. За час простою 16 працівникам виплачено близько 3 млн грн зарплати. Після реорганізації працівників обіцяють перевести на роботу в «Охматдит».

Депутатка від «Самопомочі» Парасковія Дворянин висловила застереження, що санаторій «раптом став не потрібний для охорони здоров'я Львівщини». Вона зазначила, що спілкувалася з мешканцями мікрорайону, де розміщений санаторій, які повідомили, що на це місце вже навідувалися забудовники й здійснювали заміри території.

Під час обговорення цього питання голова ЛОР Олександр Ганущин заявив, що це рішення потрібно прийняти, бо згадані будівлі на вул. Коновальця «хоче віджати Львівська міська рада».

«Припинити комунальний заклад Львівської обласної ради «Комунальний дитячий кардіоревматологічний санаторій» (ідентифікаційний код юридичної особи 23957137, місцезнаходження: 79057, вул. Є. Коновальця, 116, м. Львів) шляхом приєднання його до комунального некомерційного підприємства Львівської обласної ради «Львівська обласна дитяча клінічна лікарня «Охматдит», - йдеться у рішенні.

Також депутати внесли зміни у перелік об’єктів спільної власності територіальних громад області, що підлягають приватизації, та виставили на приватизацію через аукціон комплекс будівель та споруд на вул. Є. Коновальця, 114, 116 у Львові, загальною площею 704,1 кв м, де розміщувався санаторій.