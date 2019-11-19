Садовий попередив про спробу юридичної перереєстрації львівської психлікарні

Львівська обласна рада планує змінити юридичну реєстрацію Львівської обласної клінічної психіатричної лікарні, внаслідок чого міський бюджет Львова втратить до 14 млн грн податкових надходжень. Про це у вівторок, 19 листопада, заявив мер Львова Андрій Садовий.

За словами Садового, психлікарню хочуть перереєструвати зі Львова, де вона розташована у село Заклад Миколаївського району.

«Фактично лікарню «переносять» лише на папері, штучно і з єдиною метою — забрати гроші. Якщо таке рішення буде прийнято, то громада Львова втратить протягом року від 10 до 14 мільйонів податку на доходи фізичних осіб. Це ті гроші, які, в тому числі, йдуть на благоустрій, ремонт доріг та хідників біля лікарні», - заявив Андрій Садовий.

Звертаючись до депутатів Львівської облради, Садовий також наголосив, що вони представляють інтереси усіх територіальних громад області, а Львів є не лише центром області, але й складає близько третини населення області.

«За таким принципом Львівську обласну раду можна перенести у Тернопільську, або Харківську області. Чому б ні? Давайте будемо мудрими!», - додав Садовий.

За інформцією ZAXID.NET, головний лікар Львівської обласної клінічної психіатричної лікарні Богдан Чечотка живе у селі Заклад Миколаївського району.

P.S. Того ж дня депутати Львівська облради розглянули питання перереєстрації лікарні, однак для позитивного рішення забракло лише одного голосу.

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Нагадаємо, що раніше Львівська обласна рада без згоди більшості депутатів (рішення було ухвалене лише профільною комісією) перереєструвала Львівську обласну клінічну лікарню (ЛОКЛ) у містечко Великий Любінь Городоцького району, внаслідок чого міський бюджет втратив понад 24 млн грн в рік. Таке рішення викликало не лише протести серед рядових лікарів ЛОКЛ, а й львівська мерія звернулась з цього приводу у прокуратуру, ДФС і Держаудитслужбу.