Для перереєстрації львівської психлікарні у село забракло одного голосу

Будівля Львівської обласної клінічної психіатричної лікарні

Львівська облрада не прийняла рішення про реорганізацію психіатричної служби у Львівській області, яке передбачало зміну місця реєстрації Львівської обласної клінічної психіатричної лікарні зі Львова у село Заклад у Миколаївському районі. За проголосували 42 депутати на сесії у вівторок, 19 листопада, а для прийняття рішення потрібно щонайменше 43 голоси.

Директорка департаменту охорони здоров'я ЛОДА Ірина Микичак пояснила, що функції двох лікарень – у Львові і у Закладі – дублюються і «щоб уникнути конкуренції, доцільно провести їх юридичне об'єднання». Гендиректор Львівської обласної психлікарні Богдан Чечотка підтримав реорганізацію.

Представниця профспілкої організації психіатричної лікарні «Заклад» Тетяна Микитка заявила, що колектив проти реорганізації і закликала депутатів висловити недовіру директорці департаменту охорони здоров'я ЛОДА Ірині Микичак, «яка просовує так звані реорганізації під чиїсь інтереси».

Депутатка від фракції «Самопоміч» Парасковія Дворянин наголосила, що «такі реорганізації нищать долі лікарів і пацієнтів». «Медицини в області скоро не буде при таких реорганізаціях», - підкреслила Дворянин.

Голова ЛОДА Маркіян Мальський не дав чіткої відповіді, чи він підтримує таку реорганізацію, зазначив про проблему комунікації щодо реформ у медицині області.

Голова Львівської облради Олександр Ганущин, звертаючись до депутатів, заявив, що Львівська міська рада вже хотіла «хапнути і віджати» 18 га землі Львівської обласної психіатричної лікарні. «Тільки ми відступимо від цього питання, Львівська міська рада знову приступить до нього», - заявив Ганущин. Після невдалого голосування голова ЛОР спробував повернутися до розгляду цього питання, однак безуспішно. Раніше цього ж дня Ганущин також заявляв, що Львівська міськрада хоче «віджати» будівлю дитячого санаторію на вул. Коновальця у Львові і цим аргументом переконав депутатів виставити цей санаторій на продаж.

Цим рішенням планувалося об'єднати дві психіатричні лікарні - Львівську обласну психіатричну лікарню «Заклад», що у с. Заклад Миколаївського району та Львівську обласну клінічну психіатричну лікарню, що на вул. Кульпарківській, 95 у Львові.

Цим же рішенням планувалося змінили місце реєстрації Львівської обласної клінічної психіатричної лікарні з вул. Кульпарківської, 95 у Львові на вул. Січинського 1-б у с. Заклад Миколаївського району. Це означає, що податки мали йти не у бюджет Львова, де фактично розміщена лікарня, а у Тростянецьку громаду, у складі якої є село Заклад. У цьому ж селі, за даними ZAXID.NET, мешкає і теперішній гендиректор Львівської обласної клінічної психіатричної лікарні Богдан Чечотка.

Розгляд питання супроводжувався вигуками «Ганьба!» представників колективу психіатричної лікарні «Заклад», які виступали проти.

За кілька годин до розгляду цього питання депутатами облради мер Львова Андрій Садовий заявляв, що внаслідок зміни юридичної реєстрації Львівської обласної клінічної психіатричної лікарні міський бюджет Львова втратить до 14 млн грн податкових надходжень.

Як повідомляв ZAXID.NET, раніше за схожою схемою управління майном спільної власності Львівської облради змінило реєстрацію Львівської обласної клінічної лікарні зі Львова на Великий Любінь.