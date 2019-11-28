Мільйон для Садового

У середу, 27 листопада, Вищий антикорупційний суд обрав міру запобіжного заходу мерові Львова Андрієві Садовому, якого Спеціалізована антикорупційна прокуратура підозрює у зловживанні владою під час виділення ділянки для будівництва індустріального парку. Прокурори вимагали призначити мерові Львова 50 млн грн застави, однак суддя Сергій Мойсак знизив цю суму до 1,056 млн грн. Сторона захисту уже заявила, що оскаржить це рішення в апеляції.

ZAXID.NET розповідає про перебіг судового засідання, що тривало більше 9 годин.

Перед судом

На розі Хрещатика та вулиці Богдана Хмельницького паркуються автозаки. За кількадесят метрів від автобуса поліції збирається група підлітків у спортивному одязі. Поруч з ними декілька чоловіків у камуфляжі з шевронами.

Молодь вдягає балаклави і відмовляється спілкуватися з журналістами. Згодом вони заходять у двір будинку на Хрещатику. Тут розташовані зали судових засідань Вищого антикорупційного суду. Непримітна будівля з тісними приміщеннями не створює враження храму правосуддя ні зсередини, ні ззовні. Раніше тут працював Печерський суд м. Києва, а сьогодні мають розглядати обрання міри запобіжного заходу мерові Львова Андрієві Садовому.

Група людей у балаклавах і капюшонах збільшується. Худий чоловік у камуфляжі перевіряє гучномовець.

«Ми є, блін, «Об’єднанням добровольців». Прийшли сюди, блін, щоб Садового, блін… Щоб люди почули, блін, хто він насправді. Тоїсть скільки грошей було вкрадено, блін. Як продавалася земля, як люди, блін, просто гинули за щот того, шо не соблюдались елементарні… Тоїсть коли була мусорка…», – активіст з певними труднощами пояснює журналістам мету акції.

Тітушки біля будівлі Вищого антикорупційного суду (фото ZAXID.NET)

Організація «Об’єднання добровольців» зареєстрована у Львові. Її заснувала очолює активістка Олена Живко, яка у 2015 році очолювала осередок «Правого сектора» у Львові. У 2017-18 рр. учасники «Об’єднання добровольців» фігурували у скандалі з роздачею земельних ділянок у селі Скнилів неподалік від львівського аеропорту.

«Саме організація Олени Живко подала заявку на проведення вуличної акції біля будівлі суду», – розповідає ZAXID.NET депутат ЛМР від «Самопомочі» Андрій Шевців.

Особисто Олена Живко на акцію не приїхала. Напередодні львівський телеканал НТА та сайт «Вголос» опублікували відео, на якому львівські тітушки обговорюють оплату поїздки на мітинг у Києві. Один з учасників розмови називає суму розміром 1000 грн, повідомляє, що акція буде за Садового, а потім швидко виправляється, що як скажуть організатори, так і буде. Облич учасників діалогу на відеозаписі не видно, не звучить жодних імен чи назв організацій. У день засідання біля будівлі суду кілька сотень тітушок скандували гасла і тримали плакати виключно проти мера Львова.

Підтримати Андрія Садового приїхала група депутатів Львівської міськради від «Самопомочі» – Андрій Шевців, Тарас Кльофа, Олена Пасевич та Юрій Мельник, а також депутатка Львівської облради Парасковія Дворянин. Поруч з колегами із «Самопомочі» стоїть депутат ЛМР від фракції «УКРОП» Любомир Босаневич.

«Передусім я приїхав на завтрашнє засідання, де визначатимуть запобіжний захід Сергієві Коровайнику. Прокурори хочуть 7 мільйонів застави. Депутати від нашої фракції готові взяти Сергія на поруки», – розповідає Босаневич.

Також на судове засідання прийшли екс-нардепи Олег Березюк, Олег Лаврик, Сергій Кіраль, Тетяна Острікова, Оксана Продан, екс-віце-спікерка Верховної Ради і голова партії «Самопоміч» Оксана Сироїд та чинний нардеп від «Самопомочі» Павло Бакунець. Усі вони заявили про готовність взяти Андрія Садового на особисту поруку до завершення слідства.

Ажіотаж у залі

Андрій Садовий з дружиною Катериною з’являються за декілька хвилин до офіційного початку засідання. Воно мало розпочатися о 12:15, однак затримується через огляд усіх охочих потрапити всередину. В тісний коридор будівлі суду набивається стільки людей, що пройти на кілька метрів вперед вдається з великими труднощами.

Серед натовпу з’являється львівський псевдоактивіст Іван Спринський, він стрімить відео з місця події на Facebook і намагається описати ситуацію для глядачів. Він підходить до Катерини Садової та Оксани Сироїд і намагається розпочати з ними дискусію для відеостріму. Жінки стримано реагують на спроби провокатора.

Спринський не здається і починає промову про те, яким вимогам має відповідати депутат. Тоді псевдоактивістові нагадують, що він колись балотувався до Львівської міської ради від «Партії регіонів». Спринський виправдовується, і розмова завершується під загальний сміх присутніх.

Натовп журналістів у коридорі Вищого антикорупційного суду (фото ZAXID.NET)

У цей час Садовий роздає коментарі журналістам телеканалів. Він наголошує, що звинувачення безпідставні, а кримінальне провадження стосовно виділення землі для індустріального парку у Львові відлякує інвесторів від України.

Через ажіотаж навколо засідання суд приймає рішення проводити його в більшому залі на другому поверсі, однак і це приміщення не може вмістити всіх охочих. Після безпосередніх учасників процесу та поручителів Андрія Садового до зали запускають близько двадцяти операторів телеканалів, за ними заходять журналісти. Частина людей спостерігає за засіданням з коридору.

Крізь натовп у зал проривається мер Києва Віталій Кличко, який теж заявляє про свою готовність взяти Андрія Садового на поруки. Для слідчого судді Вищого антикорупційного суду Сергія Мойсака це перше засідання на цій посаді. До проходження конкурсу він працював адвокатом.

Він заслуховує обидві сторони. Прокурори САП Вадим Сидоренко та Ольга Ярова заявляють, що Львівська міська рада незаконно продала земельну ділянку площею 23,49 га для будівництва індустріального парку на вул. Шевченка у Львові. На думку обвинувачення, ринкова ціна цієї ділянки становить 92 млн. грн, а не 52,5 млн. грн, які міськрада отримала від інвестора. Прокурори додають, що земельна ділянка на момент продажу не належала містові, розказують про завдані державі багатомільйонні збитки.

Формулювання обвинувачення подекуди створюють комічний ефект. Зокрема, прокурори вважають, що Садовий «діяв у злочинній змові з групою осіб, що призвело до незаконного надходження 52 млн грн в бюджет міста Львова».

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САП стверджує, що мер Львова може впливати на хід слідства або ж виїхати за кордон. На думку прокурорів, сплата 50-мільйонної застави стримає Андрія Садового від таких дій. Обвинувачення вимагає заборонити Садовому спілкування зі свідками у справі, а також здати закордонний паспорт на час проведення слідства.

Адвокати мера Львова у своїх виступах наголошують на безпідставності всіх звинувачень САП. Вони нагадують, що Держгеокадастр закріпив кадастровий номер для ділянки саме як території Львівської міськради. Четверо захисників мера і сам Андрій Садовий під час засідання посилаються на рішення Восьмого апеляційного адміністративного суду, яке підтвердило, що ділянка розташована в межах Львова. Вони також наголошують на численних голосуваннях більшості депутатів Львівської міської ради, які від 2012 до 2015 років підтримували виділення та продаж ділянки під будівництво індустріального парку. Адвокати також наголошують, що прокуратура у звинуваченні маніпулює цінами на ділянки різних років – станом на 2015 рік ціни на землю були нижчими, ніж у 2017 році.

Платити чи не платити

Через дві години після початку засідання суддя оголошує перерву на 40 хвилин. Після відновлення роботи виникає тривала полеміка стосовно суми застави, яку вимагає заплатити прокуратура. Прокурор Вадим Сидоренко заявляє, що Андрій Садовий може сплатити багатомільйонну заставу. Під час обґрунтування він зачитує дані, які суперечать його ж твердженню. Згідно з даними декларацій, родина Садових не володіє достатньою сумою коштів ні у готівці, ні на банківських рахунках, щоб покрити суму застави.

Прокурор зачитує, що за період від 2014 по 2019 роки Андрій Садовий заробив близько 2 млн грн, а дохід Катерини Садової за п’ять років становив близько 12 млн грн. Звучить також інформація про 10 тис. доларів готівки та 57 тис. доларів на банківських рахунках Катерини Садової. Висновки прокурора стосовно спроможності Садового заплатити 50 млн грн застави викликають сміх у залі.

Адвокати Євген Грушовець, Руслан Сидорович, Юліан Хорунжий та Руслана Юхименко вказують, що слідство у цій справі триває від 2016 року, тож докази у справі вже достатньо вивчені. Таким чином немає підстав забороняти Андрієві Садовому спілкування з в.о. директора департаменту містобудування ЛМР Сергієм Коровайником, а також зі свідками у справі. Захист наполягає, що суд повинен відмовити САП у забезпеченні. Зал оплесками підтримує виступи адвокатів.

Адвокати Андрія Садового просили суд відмовити САП у забезпеченні провадження (фото ZAXID.NET)

Суддя Сергій Мойсак звертається до Андрія Садового, яку суму застави він вважає обґрунтованою і чи згоден до зміни запобіжного заходу на взяття на поруки.

«Прохання захисників відмовити прокуратурі в будь-якій заставі має рацію, тому що я не вчиняв жодного злочину. Я дякую всім, хто готовий поручитися за мене, але не хочу створювати їм незручностей. Їхня людська підтримка мене зворушує. Водночас мене дивує абсурдність звинувачень після того, як ми залучили 52 млн. грн в бюджет міста», – відповідає Садовий.

Суд переходить до вивчення письмових доказів у справі. Засідання триває вже майже сім годин, втома позначається на всіх присутніх.

Після зачитування документів звучать фінальні виступи обвинувачення і захисту. Обидві сторони не змінили своїх позицій. Суддя Сергій Мойсак зупиняє засідання для прийнятті рішення в нарадчій кімнаті. Майже через дві години він повертається до залу і зачитує рішення «клопотання про призначення запобіжного заходу задовільнити частково».

Андрій Садовий спілкується з медіа після завершення судового засідання (фото ZAXID.NET)

Суддя призначає 1 млн. 56 тис. грн. застави, зобов’язує Андрія Садового прибувати до детектива, прокурора, слідчого, судді за кожною вимогою і повідомляти їх про зміну свого місця проживання та роботи, а також утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними і свідками у справі щодо обставин провадження. Термін дії рішення становить два місяці з дня в внесення застави. На внесення застави у мера Львова є п’ять днів.

Після закриття засідання Андрій Садовий виходить до журналістів.

«Дякую всім, хто прийшов сьогодні мене підтримати. Дякую своїм захисникам, які сьогодні якісно зробили свою роботу і розбили обвинувачення в пух і прах», – звертається до присутніх мер Львова.

Він додає, що незадоволений рішенням суду і буде оскаржувати рішення в апеляції.