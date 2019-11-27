Прокурорка САП у справі Садового фігурувала у скандалі щодо зливу інформації про обшуки суддів

Ольга Ярова мала «непроцесуальні контакти» з одним із суддів Окружного адмінсуду Києва

Керівниця групи прокурорів у справі про закупівлю вугілля «Роттердам+», а також прокурорка САП у справі мера Львова Андрія Садового Ольга Ярова нещодавно була однією з фігуранток скандалу про «злиття» інформації про обшуки детективами НАБУ у суддів Окружного адмінсуду Києва.

Як повідомляв у серпні цього року журналіст Юрій Бутусов, САП відсторонила Ольгу Ярову через її контакти з суддею Окружного адміністративного суду Києва Євгеном Абловим.

У рамках слідства СБУ Чернігівської області записала розмови в кабінетах суддів Окружного адміністративного суду Києва Вовка, Аблова та судді Суворовського суду Одеси Шепітько, де були зафіксовані контакти Ярової з Абловим. Як повідомляли в СБУ, «непроцесуальні контакти» відбувалися у прокурорки Ярової з суддею Абловим в його кабінеті регулярно.

Згідно з опублікованими документами, 21 березня 2019 року Ярова прийшла до Аблова і попередила його про майбутні обшуки в суді співробітниками НАБУ. Крім цього Ярова повідомила суддів про підготовку детективами НАБУ обшуків у фігурантів однієї з кримінальних справ. Аблов завив, що не хоче йти на допит. Тоді Ярова запропонувала Аблову «викликати» його на допит до себе. У підсумку, як випливає з документів, Ярова викликала Аблова до себе на допит у день, коли передбачався обшук.

«Вас із пристрастю допитувати, або як?» – поцікавилася прокурор у фігуранта справи, по якому вели розслідування її колеги.

Зазначимо, що ГПУ та НАБУ підозрювали суддів Окружного адмінсуду Києва у втручанні в роботу державних органів. 2 серпня Генпрокуратура вручила підозри головному судді Окружного адміністративного суду Києва Павлу Вовку, суддям Євгену Аблову і Ігорю Погрібніченку, а також судді Суворовського районного суду Одеси Івану Шепітку.

Після оприлюднення записів на яких фігурувала його підлегла, голова САП Назар Холодницький у серпні 2019 року подав скаргу на Ярову до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів (КДКП). У ній він звинувачував прокурорку в порушенні низки статей Кримінально-процесуального кодексу.

Зрештою, прокурорку відсторонили від ведення всіх справ. Якщо КДКП визнає поведінку Ярової такою, що не відповідає статусу прокурора, то по ній буде розпочате кримінальне провадження. Про результати перевірки КДКП не повідомлялося, однак зараз Ольга Ярова офіційно представляє інтереси САП у Вищому антикорупційному суді і справі Садового.

Цікаво, що в січні цього року Холодницький вже подавав скаргу на Ярову. Тоді причиною стало те, що прокурорка в робочий час без службової необхідності відвідала зʼїзд партії Юлії Тимошенко. «Вона мені в очі брехала», - публічно заявляв тоді керівник САП Назар Холодницький.

Тоді КДКП винесла Яровій сувору догану, однак не звільнила. Сама Ярова пояснила свою участь у форумі передвиборної програми «Новий курс» Юлії Тимошенко збором матеріалу для написання наукової роботи.