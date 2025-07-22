Військових ховатимуть на лівому боці алеї Пагорбу Слави

В Ужгороді визначили місце для другої черги поховань загиблих військовослужбовців в межах кладовища Кальварія. Більшість з присутніх підтримали поховання військових на лівому боці алеї Пагорбу Слави.

Рішення прийняли під час громадських обговорень 22 липня за участі близько сотні учасників. Проти виступили четверо мешканців вулиці Героїв, будинки яких розташовані поруч з кладовищем.

Зазначимо, схему поховання полеглих військовослужбовців на лівому боці Пагорбу Слави 8 липня затвердив виконком Ужгородської міськради. Проєкт про внесення змін до детального плану території, обмеженої вул. Тихою, територією кладовища Кальварія, вул.Кошицькою та Собранецькою, в якому врахують позицію про поховання захисників на новій локації, розглянуть на сесії міської ради 24 липня.

Детальний план передбачає також будівництво гарнізонного храму Мукачівської греко-католицької єпархії. Під час громадських слухань у квітні 2025 року мешканці житлового сектору поблизу кладовища виступили проти зведення в мікрорайоні нових культових споруд.