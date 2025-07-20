Масивну вентиляційну трубу встановили в дворі камʼяниці на пл. Ринок, 37

Народна депутатка від «Слуги народу» та голова парламентського комітету з питань регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк обурилась, що у внутрішньому дворі між будинками №37 та №38 на пл. Ринок незаконно встановили масивну вентиляційну трубу. Натомість у Львівській міськраді пояснили, що знають про ці незаконні роботи, однак право складати відповідні приписи має Мінкульт, а комітет, який очолює нардепка, має повноваження перевірити, чому міністерство досі не відреагувало. Приміщення, де провели самовільні роботи, належить львівському бізнесмену Олександру Свіщову.

Йдеться про будинок на пл. Ринок, 37 у Львові, відомий як кам’яниця Ґросваєрська. У 2019 році фірма «Дейлор Консалт» викупила в цьому будинку приміщення підвалу, першого поверху та антресолі за 45,5 млн грн. У 2021 році міська рада заявила, що власник приміщення проводить у памʼятці самовільні роботи. Представники міськради склали акт порушення та видала припис про їх усунення, а також звернулась у ДІАМ і поліцію.

«Площа Ринок, 37-38 – свавільно без дозвільних документів, проєкту чи погоджень управління історичного середовища розпочали реконструкцію на пам'ятці архітектури», – повідомляла тоді ЛМР.

Вже у грудні 2024 року фірма отримала погодження від департаменту архітектури для реставрації приміщень під заклад харчування, а в березні 2025 року фахівці Karp Restorer повідомили, що працюють над реставрацією памʼятки та показали автентичні знахідки.

19 липня Олена Шуляк на сторінці у фейсбуку опублікувала допис із обуренням, що у дворику між будинками на пл. Ринок, 37-38 встановили масивну вентиляційну трубу.

«Вентиляційна труба. Як сталева змія, що повилася історичним фасадом, нависла над головами мешканців і затягнула в петлю закон, пам’ять і здоровий глузд. Спершу зруйнували флігель XVII століття. Потім поставили безлику коробку, аби розширити приватизовані площі. А далі встановили вентиляційну шахту діаметром 70 см, яка повзла попід вікнами мешканців, принижуючи їх так само, як і ціле місто. Без дозволів. Без погоджень. Без проєктів. Я звернулась до Мінкульту, Львівської ОВА, міської ради, поліції. Всі дружно відповіли: незаконно. І всі так само дружно нічого не зробили», – написала Олена Шуляк.

Вона додала, що відтоді минуло пів року, а коментарях додала, що чекає на реакцію міської влади.

Керуючий справами виконкому ЛМР Євген Бойко в коментарі ZAXID.NET пояснив, що міській раді відомо про проблему з самовільними роботами на пл. Ринок, 37 і зі свого боку місто вчинило все, що у його повноваженнях.

«Обидва будинки є пам’ятками архітектури національного значення. Відповідальність за їхню охорону, контроль, видання приписів і звернення до суду покладено на Міністерство культури. Саме Міністерство культури має вживати заходи протидії у таких випадках. Міністерство видало розпорядження на демонтаж труби. Однак, окрім розпорядження, більше нічого не зробили. Чому? Думаю, що народній депутатці потрібно своє звернення скерувати до відповідних службовців міністерства», – повідомив Євген Бойко.

Після невиконаного розпорядження, каже посадовець, Мінкульт повинен був піти у суд, і в такий спосіб змусити порушника демонтувати цю трубу.

«Саме комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, який очолює Олена Шуляк, мав би ініціювати розгляд бездіяльності міністерства у цьому випадку та дати належну оцінку їх роботі. Зрештою, звертаємося і до голови комітету і міністерства виконати роботу, яку вони повинні робити за законом, або передати ці повноваження на місця. Ми впораємося», – додав Євген Бойко.

Зазначимо, що з 2022 року уряд позбавив муніципальні органи влади повноважень проводити перевірки на будівельних майданчиках. Тепер, аби перевірити потенційних порушників, міська ДАБК має отримати дозвіл у Мінкульту. Львівська міська рада неодноразово зверталася до уряду із проханням відновити дозвіл на такі перевірки.

Додамо, що ТзОВ «Дейлор Консалт» зареєстроване у листопаді 2018 року. Одразу після купівлі нерухомості на пл. Ринок фірму переписали на депутатів Львівської міської ради від «Європейської солідарності» Олексія Різника та Юрія Ломагу. Олексій Різник у 2019 році був вказаний і директором компанії. З 2022 року «Дейлор Консалт» належить бізнес-партнеру депутатів та колишньому співвласнику Винниківської тютюнової фабрики Олександру Свіщову.

Сусідню камʼяницю на пл. Ринок, 38 також у 2019 році придбала новостворена фірма «Крімсон Корп» за 56,5 млн грн. Зараз ця фірма припинила існування, однак одразу після аукціону її також переписали на Олексія Різника.