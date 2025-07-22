Концерт відбудеться на сцені Sirka Camp в Новому Ярі

3 серпня на сцені Sirka Camp в Новому Ярі, що на Львівщині, відбудеться довгоочікуваний концерт одного з найпопулярніших українських артистів – Макса Барських.

Відомий своїми хітами, які неодноразово очолювали музичні чати, артист обіцяє створити незабутню атмосферу для всіх своїх шанувальників, повідомляють організатори концерту.

Цього вечора на вас чекають хіти, які вже стали частиною музичної культури України, а також шоу, яке не залишить байдужим нікого.

«Танці, гарні люди, неймовірний вайб та, звичайно, неперевершена енергетика Макса Барських – все це гарантовано! Концерт у Sirka Camp обіцяє бути особливим, адже це не просто виступ – це можливість насолодитися живим звучанням та емоціями на відкритому повітрі, серед природи», – зазначили організатори.

Початок концерту о 20:00.

Придбати квитки можна за посиланням.