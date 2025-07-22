Автопортрет Казимира Малевича

Казимир Малевич написав близько 350 полотен та заснував новий напрям авангардного мистецтва – супрематизм. Його найвідомішим твором є «Чорний квадрат» – це перший зразок безпредметного мистецтва, презентований 110 років тому. Всі наступні покоління митців обговорювали його ідеї і роботи. Натомість щодо національної ідентичності художника борються чотири країни – Україна, Росія, Білорусь і Польща.

Чому українці можуть сміливо називати Казимира Малевича українським митцем, МАН розповіла дослідниця його творчості і упорядниця книжок про художника, креативна директорка Українського інституту Тетяна Філевська.

Свідомий вибір – бути українцем

Казимир Малевич народився в Києві. На цей час це була імперія, тому художник був тісно пов’язаний з різними культурами – українською, польською, російською, білоруською.

Однак Україна, її народ та культура мали для Малевича визначальне значення. Як зазначає дослідниця його біографії, у документах у графі «національність» він вказував «українець». І це був його свідомий вибір, національне самовизначення, адже тоді, на початку XX століття, громадяни могли самі вибирати, ким вони хочуть записатися. У листах, які Малевич писав українською, він теж називав себе українцем. Майбутній художник виріс в українських селах, де й почав формуватися як творча особистість. Його першими вчительками мистецтва були українські селянки.

Казимир Малевич «Жінки»

Водночас батько Казимира був польським шляхтичем, а в родині розмовляли польською мовою. Більшість життя він провів у Росії та називав російські міста своїм домом. Деякий час він мешкав і в білоруському Вітебську. Тому його вважають засновником білоруського сучасного мистецтва.

«Треба сміливо говорити про те, що Малевич належить до покоління митців модерної доби, які жили у період високої мобільності та множинних ідентичностей. Немає сумніву, що українська ідентичність була для художника основною та визначальною, але він також є частиною мистецької спільноти інших, сусідніх держав», – переконана Тетяна Філевська.

Пам’ятник Казимиру Малевичу у Конотопі (фото ZAXID.NET)

Учень Пимоненка і Мурашка

У творчості Малевич осмислює українське село. Він пригадував, що його відчуття естетики в дитячі роки вразило українське народне мистецтво, яке він бачив на розписах в будинках односельців. У своїх роботах він часто зображає українські народні вироби – килими, писанки, вишивки.

Мотив писанок у творчості Малевича (колаж Uartlib)

Малевич відвідував рисувальну школу Мурашка. На нього сильне враження справив український художник Микола Пимоненко, він навіть рівнявся на нього. Деякі сюжети, наприклад, жінки, що жнуть, чи київську квіткарку, Малевич запозичив у нього. Малевич критикував митця Михайла Бойчука у своїх статтях. Натомість із живописцем Левом Крамаренком дружив.

Ліворуч картина Миколи Пимоненка «Київська квіткарка», праворуч – Казимира Малевича «Квіткарка» (колаж Tykyiv)

Перші фарби батьки купили Казимиру в Києві, першу свою картину він продав у Конотопі. Він спілкувався з українськими колегами, викладав у Київському художньому інституті, де розвинув власну педагогічну систему. Саме в Україні надрукував останній цикл своїх теоретичних праць та провів останню персональну виставку.

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Бібліотека українського мистецтва додає, що Казимир Малевич був єдиним українським художником, який зобразив Голодомор 1932-1933-х років. На малюнку олівцем «Де серп і молот, там смерть і голод» (цитата з популярної у ті часи народної пісні), зображені три фігури, обличчя у яких замінили серп і молот, хрест і труна.

Казимир Малевич «Де серп і молот, там смерть і голод» (зображення з Uartlib)

Змінив парадигму мистецтва

У своїй педагогічній теорії Малевич порівнював мистецтво з медициною. «Він вважав, що кожен художник “заражений”, мов вірусом, схильністю до певного виду мистецтва. І завдання художньої школи, академії чи інституту – “діагностувати” це та “прописати” студентові лікування – навчання за відповідним напрямом. За версією Малевича, потрібно розвивати в людині закладений природою талант, а не перенавчати, скажімо, імпресіоніста на кубіста чи навпаки», – розповідає Тетяна Філевська.

Сучасники Малевича і любили, і ненавиділи. Він мав багато прихильників, учнів та близьких друзів, які вважали його генієм. Інші ж критикували художника та називали неуком і навіть шарлатаном. Не існує художників, які після 1915 року не сформували власної думки про «Чорний квадрат» Малевича, каже дослідниця його творчості.

Революційний «Чорний квадрат» Казимира Малевича, 1915 (фото з Вікіпедії)

«”Чорний квадрат” завершив кількатисячолітню історію міметичного мистецтва – такого, що відображає реальність. Малевич показав, що відтепер художник не має нічого наслідувати. Є форма, є колір – і ви вільні робити з ними все, що забажаєте, рамок немає. Це було дуже революційно. І тепер так чи інакше кожен художник формується, осмислюючи тези Малевича», – зазначає Тетяна Філевська.

Також його ідеї задали параметри для розвитку сучасних дизайну й архітектури.

Казимир Малевич «Дівчата в полі»

На основі ідей Малевича розвивалися різні художники: від американця Марка Ротко до одеського концептуаліста Леоніда Войцехова. Загалом усе мистецтво XX-XXI століття можна назвати розмовою з Малевичем.

«Художник Казимир Малевич багато в чому випередив свій час, а деякі його ідеї мистецька спільнота обмірковує і досі, як-от мінімалізм чи концептуалізм. Митець недовго працював над цими течіями, залишив лиш кілька робіт, а зараз це цілі напрями у мистецтві», – каже Тетяна Філевська.

Дослідниця переконана, що новаторські ідеї Малевича досі не вичерпали себе. Він змінив парадигму мистецтва – ніхто з митців не зробив більше, ніж він.