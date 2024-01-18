Іван Труш «Захід сонця у лісі» (1904 рік)

18 січня виповнюється 155 років від дня народження Івана Труша – львівського художника, вправного пейзажиста та портретиста, який навчався у Кракові, Відні та Мюнхені. Він організував перші мистецькі товариства Галичини, заснував перший український мистецький журнал, читав відкриті лекції, писав рецензії. Його іменем названа вулиця і мистецький коледж у Львові. ZAXID.NET розповідає цікаві факти про художника.

Іван Труш був свояком Лесі Українки. Він одружився з донькою її дядька Михайла Драгоманова Аріадною. Саме львів’янин є автором одного з двох відомих портретів з натури української поетеси. 1900 року він створив її портрет, з якого потім зробив репліку. Леся попросила його знищити копію, але Труш приховав картину.

Іван Труш. Портрет Лесі Українки 1900 року та його копія його ж авторства (Фотографії старого Львова)

Труша називають майстром психологічних портретів. Щоб зобразити людину, він мав хоч трохи з нею бути знайомим, щоб розуміти характер і передати його на полотні.

Труш товаришував з Іваном Франком, написав 10 його портретів. Зокрема, той найвідоміший, який використовують у всіх шкільних підручниках.

Іван Труш. Портрет Івана Франка, схожий на фото-сепію

А ще Іван Труш захоплювався фотографією. У його доробку – унікальна світлина Каменяра у профіль, який скульптори використали для створення його бюсту.

Львівський митець вчився за кордоном у різних містах, а потім багато подорожував. Він мандрував Карпатами, Кримом, відвідав Італію, Палестину, Єгипет, де створив пейзажні полотна. Саме в Єгипті його захопила скульптура Сфінкса, яку він малював. А фотографія Труша, на якій він тримає пленерне крісло-тростину, як пишуть «Фотографії старого Львова», стала зразком для створення пам’ятника йому у Львові.

Іван Труш біля Сфінкса у 1912 році

Іван Труш – представник імпресіонізму, він вміло передавав гру світла та колір. Однак сам художник заперечував приналежність свого творчого стилю до цього напрямку. Науковець Львівської академії мистецтв Юрій Ямаш, який захистив дисертацію про творчість Труша, зробив цікаву порівняльну характеристику полотен львів’янина та французьких імпресіоністів.

Іван Труш «Іриси»

Труш написав багато пейзажів. У нього є триптих «Самотня сосна», який він писав 16 років. Дерево для автора було метафорою людського життя. Художник взагалі дуже любив сосни, часто їх малював, біля свого будинку він посадив вісім дерев цієї породи. Також зображав на полотнах квіти зі свого саду.

Іван Труш малює у своєму саду (фото 1935 року)

У творчості Труша можна побачити багато етнографічних елементів. Зокрема вишивку, обрядові святкування, гуцульський стрій та традиції.

Іван Труш «Гуцулки біля церкви» (1920-ті)

Жив художник у районі Францівка у Львові, у віллі, яку збудували 1910 року на його замовлення за проектом архітектора Олександра Лушпинського. Сецесійний будинок має дерев’яний ґаночок у народному стилі, а довкола – розкішний сад з деревами і квітами, які часто малював художник. Після смерті його дружини і дітей сімейний дім став музеєм Труша, відділом Нацмузею ім. Андрея Шептицького, а вулиця названа на його честь.

Сецесійна вілла Труша на однойменній вулиці (Фотографії старого Львова)

У Нацмузеї Кракова зберігалась картина Івана Труша «Пейзаж із околиць Неаполя». Її в роки Другої світової викрали разом з 120 іншими, цей перелік внесли до бази даних військових втрат Мінкультури та національної спадщини Польщі. Три з них 2018 року виставили на аукціон, поліція відкрила кримінальне провадження.