Палац у Качанівці зараз є заповідником і музеєм

Качанівка на Чернігівщині – один з небагатьох збережених комплексів маєтків українських родів. Тарновські походять з козацької старшини, вони розбудували свій палац, приймали у ньому українських істориків, митців, зібрали розкішну козацьку колекцію, що стала основою експозиції Чернігівського музею. Тарновські стали першими власниками Шевченкової «Катерини» та надихнули Іллю Ріпина на його славнозвісних «Запорожців». Переживши різні лихоліття і режими, зараз палац є музеєм і заповідником.

Перший палац на хуторі Качанівка у кінці XVIII ст. заклав російський граф Петро Рум’янцев-Задунайський. У 1824 році маєток стає власністю Григорія Тарновського, який перебудував палац, додав другий поверх, поруч звели багато менших будівель – господарських і для прислуги. У парку на понад 500 га були ставки з лебедями, альтанка, де давали концерти.

У маєтку Тарновських любили відпочивати Микола Гоголь, Ілля Ріпин (саме так звучало прізвище предків-козаків видатного художника, яке згодом русифікувала Росія) та інші митці того часу, історики Костомаров, Максимович, Яворницький. Товаришував із Григорієм Тарновським і Тарас Шевченко. Саме Качанівка стала першим місцем, де експонувалася картина «Катерина».

Зберігся лист, в якому Тарас Шевченко розповідає про свою картину «Катерина» Григорію Тарновському

Після смерті Григорія палац успадковує його племінник Василь Тарновський. Він був колекціонером, який захоплювався козацькими реліквіями і шевченкіаною. Він зібрав велику колекцію зброї, серед якої були козацькі шаблі, клейноди, особисті речі гетьманів, їхні універсали. Експозицію розмістив на стінах кімнат свого палацу.

Василь Тарновський серед колекційої зброї у Качанівці тримає у руках шаблю Мазепи

Саме зацікавившись цією колекцією козацької амуніції, Ілля Ріпин змалював її для своє найвідомішої картини «Запорожці пишуть листа турецькому султанові». А господар маєтку став прототипом одного з козаків. На ній Василь Тарновський зображений козаком у жовтому жупані і шапці позаду писаря.

Картина Іллі Ріпина «Запорожці пишуть листа турецькому султанові», яка зберігається в російському музеї

Василь Тарновський збанкрутував, тому був змушений продати свій маєток, останнім його приватним власником був цукровий магнат Павло Харитоненко, який також його трохи видозмінив. Після революції 1917 року у палаці розмістили дитячий інтернат. Під час Другої світової там був військовий шпиталь, у повоєнні роки – лікарня для хворих на туберкульоз.

Свою колекцію Тарновський заповів Чернігівському земству для Музею українських старожитностей, названому на його честь. Саме цю будівлю знищила російська ракета 2022 року. У Качанівці зараз працює історико-культурний заповідник, команда якого відновлює і береже українську спадщину.

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