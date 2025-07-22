Для розвитку проєкту хочуть залучити понад 15 млн доларів

Проєкт «Палац Розділ», що реалізовується на Львівщині, увійшов до «Каталогу інвестиційних проєктів України 2025» в категорії «Нерухомість», що представили в Римі під час четвертої Міжнародної конференції з відновлення України (Ukrainian Recovery Conference). Про це повідомляється на фейсбук-сторінці «Палац Розділ».

Проєкт у галузі культурної спадщини вперше офіційно обраний та затверджений урядом у складі пріоритетних проєктів для інвестування, рекомендованих державою.

«На URC2025 у Римі Україна вперше представила об’єкт культурної спадщини як інвестиційний кейс. Це новий крок у стратегічному баченні країни. Ми переконані, що це дасть поштовх до залучення міжнародних фінансових ресурсів до відновлення не лише цього обʼєкту, але й цілого сектору, і що культурна спадщина України має всі шанси стати новою сферою для інвестицій та приватно-публічного партнерства», – сказала експертка у сфері нерухомості та будівництва Ольга Балицька, яка презентувала каталог.

У каталозі вказано, що загальний бюджет проєкту «Палац Розділ» становить 15,4 млн доларів, термін реалізації проєкту – 4,5 роки, окупності – 12 років.

«Каталог інвестиційних проєктів України 2025» – це щорічне видання, що містить фінансово життєздатні та готові для інвестиції проєкти. Цьогоріч до нього увійшли 250 інвестпроєктів у 12-ти секторах на суму 40 млрд доларів.

«Проєкт «Палац Розділ» має на меті відродження та функціонування палацово-паркового комплексу Жевуських-Лянцкоронських у Роздолі на Львівщині на засадах економічної ефективності. Він має стати прецедентом ефективних інвестицій в культурну спадщину України, чим надихнути інших інвестувати в історичну нерухомість в малих громадах Батьківщини», – ідеться на сторінці проєкту.

Додамо, що проєкт «Палац Розділ» реалізовується українською інвестиційною компанією «EFI Group» у партнерстві зі Спадщина.UA/Heritage.UA.