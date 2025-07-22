У Львові облаштували простір пам'яті полеглого десантника Івана Тимціва
Новини Львова від ZAXID.NET за 22 липня
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У вівторок, 22 липня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:
- 100 доступних входів до різних закладів міста. Облаштовують їх у Львові за кошти ісландської організації RampUp.
- Реставрація завершена. На фасад книгарні Наукового товариства імені Тараса Шевченка повернули історичну вивіску.
- Оновлення вул. Драгоманова продовжили. Її почали ремонтувати ще у травні, однак через значний обсяг робіт та часті дощі закінчити усе в заплановані терміни не вдалося.
- Простір пам'яті. Таке місце у Львові з'явилося задля вшанування полеглого захисника-десантника Івана Тимціва.
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