Раніше мешканці мікрорайону виступили проти нового житлового будівництва на вул. Володимира Великого, 67а

Будівельна компанія «Стоун молл» відмовилась від ідеї будувати багатоквартирне житло поблизу львівського ЦУМу на вул. Володимира Великого. Про це 22 липня повідомив заступник міського голови з містобудування Любомир Зубач. Раніше проти нового житла в густозаселеному районі Львова виступили мешканці сусідніх багатоповерхівок.

Йдеться про наміри забудови комунальної ділянки площею 0,12 га на вул. Володимира Великого, 67а. З 2017 року цю землю орендувала Ольга Збирко для обслуговування офісно-складських приміщень. У серпні 2024 року права на ділянку перейшли створеному у 2022 році ТзОВ «Стоун Молл». На цю ж фірму записана вся нерухомість на вул. Володимира Великого, 67а. Тоді ж компанія звернулась до Львівської міської ради з проханням відвести землю під будівництво багатоквартирного будинку. Однак цю ухвалу так і не винесли на розгляд депутатів.

У травні 2025 року забудовник презентував мешканцям району проєкт будівництва багатоквартирного житлового будинку. Будівництво нового ЖК передбачало створення 30 квартир, підземний та наземний паркінг на 35 місць та комерційні площі.

Однак мешканці сусідніх багатоповерхівок виступили проти нової забудови впритул до їхніх помешкань, побоюючись, що нове будівництво спричинить тріщини на їхніх будинках, а паркування біля нового ЖК ускладнить роз’їзди між вузькими провулками.

У вівторок, 22 липня, Любомир Зубач повідомив, що ТзОВ «Стоун молл» відмовилось від ідеї будувати багатоквартирне житло на вул. Володимира Великого, 67а. Відповідного листа забудовник надіслав до Львівської міської ради.

«Об’єктивних обставин і наведених аргументів мешканців виявилося достатньо, щоб визначитись з позицією міської ради: багатоповерхівка заввишки 20 м тут не доречна. І от нещодавно отримав листа від компанії “Стоун молл”. Вони чорним по-білому пишуть, що відмовляються від попередніх намірів оформляти оренду ділянки під будівництво багатоквартирного житла, відкликають заяву і забирають подані матеріали», – повідомив Любомир Зубач.

Він додав, що на ідеї зведення багатоповерхівки на вул. Володимира Великого, 67а можна ставити крапку, однак які подальші плани власник майна має на ділянку – він не уточнив.

За даними аналітичної системи юконтрол, ТзОВ «Стоун Молл» зареєстроване у 2022 році на вул. Героїв УПА. Власниками компанії вказані Олег Єфімов та Маркіян Федоренко – колишні співзасновники скандального благодійного фонду родини Гринкевичів HopeUA. За даними NGL.media, на початку січня 2024 року Роман Гринкевич перепродав своє майно Олегу Єфімову.

Будівництво житла планувала вести компанія Stone Development. На сайті девелопера вказано, що наразі єдиними активним проєктом забудовника є два ЖК Stone Development у Конопниці.