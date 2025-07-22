Оновлена вивіска книгарні на проспекті Тараса Шевченка

У вівторок, 22 липня, на фасад книгарні Наукового товариства імені Тараса Шевченка повернули відреставровану історичну вивіску. Книгарня розташована на проспекті Шевченка, 8. Керівниця управління охорони історичного середовища Львівської міської ради Тетяна Балукова розповіла, що реставрація коштувала 50 тис. грн.

«Коли вивіску демонтували, я проходила повз і зайшла до книгарні. Залишила свої контакти. Керівник до мене перетелефонував. Ми вирішили, що літери треба повернути. Знайшли мецената, який все профінансував. Літери реставрував майстер по металу Юрій Миколаїшин. Конструкції очистили спеціальним хімічним розчином, відполірували й законсервували спеціальною реставраційною олією. Краї були зафарбовані чорною фарбою, щоб літери з латуні не покривалися корозією», – розповіла Тетяна Балукова.

Артменеджерка та засновниця ініціативи «Рудименти Львова», яка досліджує і реставрує вивіски післявоєнного часу, Ярина Короткевич розповіла, що вивіски є частиною міського ансамблю.

«Це гарний приклад міського дизайну й ми дуже часто списуємо все, що зробили в радянський час. Ці вивіски були у Львові українською мовою, це так само маркер важливих місць. Це не обов'язково великі установи, а дрібні базари, магазини, книгарні. Це теж говорить про історію міста. "Рудименти Львова" існують рік й за цей час ми зібрали гроші на реставрацію вивіски "Електротоварів" на Левицького. Відтоді за сприяння управління вдалось скласти перелік таких вивісок. Також врятували вивіску "Юного техніка"», – сказала Ярина Короткевич.

На реставрацію вивіску книгарні НТШ демонтували 4 липня 2025 року. Ініціаторкою була директорка офісу охорони культурної спадщини міста Тетяна Балукова. Два ряди латунних букв «Книгарня наукового товариства ім. Т. Шевченка» реставрував коваль Юрій Миколаїшин. За часів радянської окупації літери неодноразово фарбували, що призвело до пошкоджень. Реставратор зняв нашарування фарби, очистив метал, відполірував і законсервував.

Комунальники монтують вивіску 22 липня 2025 року. Фото ZAXID.NET

Вивіску реставрували вперше за весь час. Директор дослідно-видавничого центру, якому підпорядкована книгарня, Владислав Бартошевський зазначав, що книгарня працює на проспекті Шевченка, 8 з 1991 року. Літери частково демонтували, коли 2021 року в сусідньому приміщенні змінився орендар, й передали Владиславу.

Реставрацію профінансували меценати. Книгарня Наукового товариства Шевченка працює у звичному режимі. Вона розташована у триповерховій кам'яниці, яка є пам’яткою архітектури місцевого значення. Кам'яницю збудували приблизно 1880 року, у 1892-1898 тут було Наукове товариство ім. Шевченка. У 1912 році у подвір'ї будинку фірма Івана Левинського збудувала кінотеатр «Штука» (потім «Химера»). Також 1941 року у будинку мешкала поетеса й діячка національного руху Олена Теліга.

Нагадаємо, що у сусідньому приміщенні від книгарні НТШ до 1 січня 2021 року працювала «Українська книгарня». На її місці весною 2021 року відкрили книгарню «Є». Проте весною 2025 року на місці книгарні почав працювати магазин азійських товарів UNI. Перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко 22 березня обурився через встановлення на фасаді масштабні декорації. Їх демонтували 25 березня.

За словами Андрія Москаленка, місто прагне відновити книгарню на місці магазину. Попередні власники, ТзОВ «Українська книгарня», отримали це приміщення 2001 року для облаштування книгарні за 11 тис. грн (зі знижкою 90%). Москаленко розповідав, що продаж передбачав збереження чіткого цільового призначення – книгарня без права відчуження. Проте ця умова діяла лише два роки, після чого власники продали приміщення. Рішення про продаж підтримала Національна спілка письменників.