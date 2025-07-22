Озеро міліє вже кілька місяців

У парку «Піскові озера» у вівторок, 22 липня, розпочався ремонт спускної гідротехнічної труби, що регулює рівень води у водоймі. Про це повідомляє пресслужба ЛМР.

Труба є частиною гідротехнічної споруди, що виконує функцію шлюзу. Саме через неї відбувався витік води з озера. Складність у тому, що вона розташована не на березі, а під дном озера, говорить директор департаменту природних ресурсів та містобудування ЛМР Тарас Кубай. З озера спустили воду і формують дамбу, щоб мати доступ до труби з витоком.

Також на березі озера демонтують бетонне покриття укріплень і металевий місток, щоб мати змогу виконати ремонт, говорить директорка балансоутримувача парку ДП «Боднарівка» Ольга Лавна.

Окрім ремонту труби, тут облаштують залізобетонні фундаменти і гідроізоляцію колекторів, щоб уникнути повторного витоку.

«Всі роботи, що заплановані в кошторисі, можуть змінюватися, адже ми не знаємо, наскільки значними є пошкодження, те, що ми побачили при первинному обстеженні, не дає нам повної картини, а вона стане зрозумілою, коли ми доберемося до самої труби», – прокоментувала Ольга Лавна.

Ремонтні роботи планують завершити до вересня, після чого озеро почнуть наповнювати водою. Процес триватиме до двох місяців.

В ЛМР не називають підрядника, що виконує ремонт. Проте із системи Prozorro ZAXID.NET стало відомо, що переможцем тендеру на ремонт гідротехнічної споруди в парку «Піскові озера» є ПП «Інстал-Плаза». Фірма, за даними сервісу YouControl, зареєстрована 15 років тому в селі Повітно Львівського району і належить львів’янину Оресту Процику.

ПП «Інстал-Плаза» займається монтажем водопровідних мереж, систем опалення і кондиціонування та неодноразово перемагало у тендерах, що стосувались ремонту, встановлення, технічного нагляду та розробки документації для систем газопостачання. Орест Процик також є власником ПП «Інстал-Плаза Газ».