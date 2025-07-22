Юлія Свириденко не вважає корупцію настільки поширеною в Україні

Новопризначена прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко висловила думку, що українське суспільство «перебільшує та надмірно акцентує» проблему корупції. Про це вона сказала в інтерв’ю виданню Bloomberg, опублікованому у вівторок, 22 липня.

В інтерв’ю Юлія Свириденко із посиланням на неназвані опитування розповіла, що набагато менше людей стикалися з корупцією, попри те, що переважна більшість українців вважає корупцію поширеним явищем.

«Відверто кажучи, в українському суспільстві та певних соціальних групах це питання посилюється та перебільшується», – сказала Свириденко.

Водночас прем’єр-міністерка додала, що зовнішні спостерігачі «оцінюють Україну за різними показниками». Свириденко заявила, що вирішить «всі невирішені питання, включаючи заходи боротьби з корупцією», до кінця року.

Крім того, Свириденко прокоментувала рішення Кабміну відхилити схвалену комісією кандидатуру на посаду очільника голови Бюро економічної безпеки (БЕБ). За її словами, уряд діяв відповідно до встановлених процедур – «ми отримали кандидатуру від відбіркової комісії, проголосували колегіально і направили рішення назад до комісії».

Нагадаємо, 24 червня Центр протидії корупції повідомив, що БЕБ оголосило детектива НАБУ Олександра Цивінського переможцем конкурсу на голову БЕБ. Він здобув одностайну підтримку міжнародних членів комісії, голос яких має вирішальне значення. Вже 7 липня Кабмін відхилив кандидатуру Цивінського, аргументуючи це листом від СБУ про ризики для національної безпеки. Уряд також звернувся до комісії з добору директора БЕБ та попросив повторно додати до двох інших кандидатів. Втім, 14 липня комісія повідомила, що не переглядатиме своє рішення щодо Цивінського.