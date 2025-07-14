Кандидатуру Олександра Цивінського через безпекові питання раніше відхилив Кабмін

Комісія з добору кандидатів на посаду директора Бюро економічної безпеки не буде переглядати кандидатуру детектива НАБУ Олександра Цивінського, який раніше переміг у конкурсі на посаду, але уряд відхилив його кандидатуру «через безпекові питання». Про це повідомила у понеділок, 14 липня, голова комісії Лаура Стефан.

За її словами, конкурсна комісія вже завершила свою роботу та виконала всі поставлені завдання, тож не може повернутися до попередніх етапів конкурсу. Крім того, Лаура Стефан наголосила, що всі кандидати на посаду директора БЕБ проходили спеціальну перевірку в травні.

«Я не бачу, щоб у комісії були можливості повертатися до попередніх етапів конкурсу. Ми подали нашу пропозицію на розгляд Кабміну, тому комісія нічого більше нічого не може зробити на цьому етапі», – повідомила очільниця комісії.

Через відмову комісії повторно розглядати інших кандидатів на посаду БЕБ, залишається чинним рішення конкурсної групи про кандидатуру детектива НАБУ Олександра Цивінського. За словами Лаури Стефан, єдине, що може зробити комісія – це повторно подати документи, які відхилив Кабмін.

Зазначається, що комісія вирішила не розсекречувати зміст листа СБУ, після якого уряд відхилив кандидатуру Цивінського. Там порадили Цивінському самому звернутися до СБУ для отримання інформації.

Конкурс на посаду директора БЕБ – що відбувається

24 червня Центр протидії корупції повідомив, що БЕБ оголосило детектива НАБУ Олександра Цивінського переможцем конкурсу на голову БЕБ. Він здобув одностайну підтримку міжнародних членів комісії, голос яких має вирішальне значення.

Водночас під час засідання конкурсної комісії її члени зачитали лист від СБУ, в якому йшлося, що кілька кандидатів мають родичів з російськими паспортами, зокрема й Олександр Цивінський. Члени комісії від української сторони вимагали перенести засідання.

Вже 7 липня Кабмін відхилив кандидатуру Цивінського, аргументуючи це листом від СБУ. Уряд також звернувся до комісії з добору директора БЕБ та попросив повторно додати до двох інших кандидатів.

Нагадаємо, раніше ZAXID.NET прослухав записи співбесід усіх 16 кандидатів на посаду директора БЕБ та розповів, як члени комісії оцінювали професійну компетенцію й доброчесність конкурсантів. Дізнатися більше про всіх кандидатів на посаду директора БЕБ можна тут.

Уродженець Львівщини Олександр Цивінський має великий стаж роботи у правоохоронних органах. З 2003 року працював на посаді слідчого у Галицькому РВЛМУ ГУ МВС України, а в 2015 році влаштувався в НАБУ.

Наразі Олександр Цивінський – керівник 3-го підрозділу детективів 2-го Головного підрозділу НАБУ. Він керував спецоперацією «Чисте місто» у Києві, в межах якої викрили злочинну організацію, причетну до земельної корупції в Київській міській раді. Фігурантом справи зокрема став бізнесмен Денис Комарницький.

За даними журналістів, батько Цивінського проходив службу в СРСР і після розпаду Союзу залишився у РФ, де нині, може отримувати пенсію як ексвійськовий.