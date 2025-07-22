Завод «Бетонбуд» розташований у Львові, має виробничі майданчики а вулицях Городоцькій та Тараса Шевченка

В аукціоні з відбору управителя для арештованого заводу «Бетонбуд» у Львові зголосилися взяти участь дві компанії, що займаються будівництвом. Тендер Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), відбувся у вівторок, 22 липня, на платформі Prozorro. Завод належить родині та бізнесовим партнерам підозрюваного у державній зраді на користь РФ Віктора Медведчука, який нині переховується за кордоном.

У тендері на управління бетонним заводом (100% корпоративних прав ТзОВ «Бетонбуд», виробничі приміщення та спецтехніка у Львові) узяли участь дві компанії – ТОВ «Бетонер» зі Львова та ТзОВ «Консорціум «Будінтегра» з Запоріжжя. Пропозиція першої – 300 тис. грн, другої – 298,5 тис. грн.

Як повідомила пресова служба АРМА, серед учасників конкурсу «найбільш економічно вигідною визнано пропозицію консорціуму «Будінтегра».

«Рішення щодо обрання або відхилення пропозиції буде ухвалено після всебічного аналізу, відповідно до чинного законодавства та процедур АРМА», – йдеться в тексті заяви агентства.

Згідно з повідомленням, наразі триває перевірка учасників, «зокрема на пов’язаність з РФ або власником арештованого активу».

Компанія «Бетонер» – це львівський виробник бетону та цементних розчинів. Промисловий майданчик розташований на вул. Сяйво в мікрорайоні Левандівка. Згідно з даними платформи YouControl, компанія була зареєстрована влітку 2022 року, її власник – бізнесмен Роман Іконяк. Йому належить низка місцевих будівельних компаній, зокрема, девелоперська фірма «Айкон», ПП «ВР Груп» та ТОВ «Бенетон компані», що будуватиме масштабний виробничий комплекс у промзоні «Рясне-2». Як писав ZAXID.NET, Іконяк разом із партнерами будує 9-поверховий житловий комплекс «Венґлінський» із офісами та підземним паркінгом поруч парку «Погулянка».

«Консорціум «Будінтегра» був зареєстрований у Запоріжжі наприкінці квітня 2025 року. Його засновники – ТзОВ «Торговий будинок «Бетон-Маркет» із Запорізької області (85% статутного капіталу) та ТзОВ «Промекобуд» з Броварів (15%). Основний вид діяльності – управління майном за винагороду.

Бенефіціарним власником (80%) ТД «Бетон-Маркет» вказаний громадянин Грузії Георгій Гулбані, він також українській податковий резидент, зареєстрований у Запоріжжі. Іще 20% компанії належить громадянину України із таким самим ім’ям та прізвищем. Найімовірніше, що це одна людина. «Бетон-Маркет» займається виробництвом бетону та будівництвом, а також торгівлею.

«Промекобуд» зареєстроване 2019 року в Запоріжжі, компанія займається «технічними дослідженнями і випробовуваннями», а також будівництвом. Власник – запорожець Юрій Милославський.

Кінцевими бенефіціарами «Бетонбуду» є рідний брат екснардепа Віктора Медведчука – Сергій та рідний брат його бізнес-партнера Тараса Козака – Богдан, раніше заявляло ДБР. Сергію Медведчуку та Богдану Козаку заочно повідомили про підозру за частиною 3 статті 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів)

Завод розташований у Львові на вулицях Городоцькій та Тараса Шевченка, він має значну виробничу інфраструктуру, бетонні вузли, ангари для сипучих матеріалів, лабораторії, офіси та складські приміщення.

У квітні 2022 року Державне бюро розслідувань (ДБР) завершило розслідування проти Віктора Медведчука, якого підозрювали в державній зраді на користь Росії. У вересні того ж року його обміняли на 215 українських полонених, зокрема бійців «Азову».