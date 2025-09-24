«Бетонбуд» – один із найбільших виробників будівельних матеріалів у Львові

Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) не знайшло управителів для арештованого заводу «Бетонбуд» у Львові. Пропозиції двох приватних будівельних компаній, які зголосилися керувати виробництвом, були відхилені. Тож АРМА оголосила повторний конкурс з пошуку управителя для «Бетонбуду», який належить родині та бізнесовим партнерам підозрюваного у державній зраді на користь РФ Віктора Медведчука.

У попередньому конкурсі на управління «Бетонбудом», що відбувся у липні, узяли участь дві компанії – ТОВ «Бетонер» зі Львова та ТзОВ «Консорціум «Будінтегра» з Запоріжжя. АРМА тоді повідомило, що «найбільш економічно вигідною визнано пропозицію консорціуму «Будінтегра». Його пропозиція становила 298,5 тис. грн.

Однак під час перевірки документів та зв’язків компаній від «Будінтегри» надійшов лист, у якому консорціум попросив не розглядати його пропозиції.

«Учасник-переможець повідомив, що «не має наміру укладати з АРМА договір про управління активом», – йдеться у протоколі про відмову АРМА.

Другий учасник торгів, ТОВ «Бетонер» з орбіти львівського забудовника Романа Іконяка з пропозицією 300 тис. грн, також не став переможцем. Агенція відхилила його пропозицію через «невиконання вимог тендерної документації», а саме через відсутність кваліфікованого електронного підпису та витягу з державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Тож АРМА оголосило повторний конкурс з пошуку управителя для заводу «Бетонбуд». Лот – 100% корпоративних прав ТзОВ «Бетонбуд», виробничі приміщення та спецтехніка у Львові на вулицях Городоцькій і Тараса Шевченка. Пропозиції від потенційних управителів приймаються до 3 жовтня 2025 року.

АРМА називає завод «одним із провідних виробників будівельних матеріалів у Львові». Комплекс є комерційно привабливим для ведення виробничої діяльності, оскільки займає значні позиції на ринку будівельних матеріалів у Львівській області.

Кінцевими бенефіціарами «Бетонбуду» є рідний брат екснардепа Віктора Медведчука – Сергій та рідний брат його бізнес-партнера Тараса Козака – Богдан. Сергію Медведчуку та Богдану Козаку заочно повідомили про підозру за частиною 3 статті 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів).

У квітні 2022 року Державне бюро розслідувань (ДБР) завершило розслідування проти Віктора Медведчука, якого підозрювали в державній зраді на користь Росії. У вересні того ж року його обміняли на 215 українських полонених, зокрема бійців «Азову».